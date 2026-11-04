BMW ziet winst verdampen en neemt grote maatregel

Afgelopen maand leek er nog niet zoveel reden om paniek bij BMW om de verkoopcijfers van de eerste drie kwartalen van 2026 . Nu krijgen we een reactie van het bestuur en die is niet bepaald zachtzinnig.

BMW heeft bij de presentatie van de cijfers over de eerste drie kwartalen van 2026 officieel de winstprognose in de prullenbak gedaan. De marge over het gehele jaar wordt bijgesteld van 1 tot 3 procent naar een schamele -0,5 tot 0,5 procent.

Waarom stelt BMW de verwachting naar beneden bij?

Een neerwaartse bijstelling van de outlook (ook wel winstwaarschuwing genoemd) moet een beursgenoteerde onderneming verplicht doen om beleggers en de markt direct te informeren als blijkt dat de winstgevendheid fors lager gaat uitvallen dan eerder beloofd. Dit voorkomt dat handelaren met voorkennis aan de haal gaan.

Een verwachte winstmarge van -0,5 tot 0,5 procent betekent simpelweg dat BMW van elke 100 euro die er door autoverkoop binnenkomt, nog maar tussen de 0,50 verlies en 0,50 winst overhoudt. Dat lag dus op 1 tot 3 euro winst. Voorheen lagen deze marges bij BMW weleens op 8 tot 10 procent. BMW draait nu dus in het slechtste geval verlies en in het beste geval net iets meer dan quitte.

De verkoopcijfers en winsten

Waar komt die minimale winst dan vandaan? Nou, de winst van BMW voor belastingen zakte in de eerste negen maanden met 24 procent tot 6,128 miljard euro ten opzichte van vorig jaar. Dat komt mede door de aangescherpte Amerikaanse importtarieven en alsmaar dalende verkopen in China (25 procent minder dan vorig jaar.). Tevens kosten de miljardeninvesteringen in de Neue Klasse-architectuur en ontslagrondes BMW gewoon heel veel geld.

De gevolgen

Een winstwaarschuwing van dit kaliber blijft in de autowereld nooit zonder grote consequenties. Beleggers reageren steevast door hun aandelen van de hand te doen, ondanks dat er betere tijden aan lijken te komen met de Neue Klasse. De verwachting van een lager dividend en minder nettowinst resulteert direct in een koersval van het aandeel BMW.

Om de concurrentie met Chinese merken het hoofd te kunnen bieden in China én de impact van de tarievenoorlog met de VS op te vangen, moet BMW nog efficiënter worden. De transitie naar de Neue Klasse moet lukken, maar de weg daarnaartoe is op dit moment financieel bijzonder pijnlijk.

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