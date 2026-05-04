Deze nieuwe Lego-auto’s passen perfect op je bureau

Je hoeft natuurlijk helemaal geen kind meer te zijn om enthousiast te worden van Lego. Zeker niet als er benzine door je aderen stroomt. De Deense blokjesmeneer weet namelijk precies welke snaar hij moet raken: die van de petrolhead met nostalgische trekjes. En deze zomer lijkt dat weer pijnlijk effectief te gebeuren.

Supra: more than affordable

De ster van de show is zonder twijfel de iconische oranje Toyota Supra uit de Fast & Furious-franchise. Jawel, die van Brian O’Conner, gespeeld door Paul Walker (RIP). Lego giet deze legende in een set van 292 steentjes, inclusief chromen velgen en, hoe kan het ook anders, een mini-Brian achter het stuur. En ja, hij kost ongeveer 28 euro. Kijk dat zijn nog eens leuke prijzen.

Ferrari 499P: Le Mans-winnaar op schaal

Alsof één icoon niet genoeg is, komt Lego ook nog eens met de Ferrari 499P. Voor wie het gemist heeft: deze hypercar markeerde Ferrari’s glorieuze terugkeer naar Le Mans, met overwinningen in 2023, 2024 en 2025. Niet slecht voor een comeback. Deze Lego-versie telt maar liefst 329 onderdelen en draagt natuurlijk de herkenbare rood-gele livery. Het is misschien geen V6-hybride racemonster, maar hij is wel tof.

Hoonicorn: pure driftmachine

En dan is er nog de Hoonicorn. Je weet wel, de krankzinnige drift-Mustang van Ken Block (RIP), bekend uit de Gymkhana-video’s. Met 345 stukjes is dit de meest uitgebreide set van het trio.

Alle drie de modellen verschijnen in juni en kosten elk rond de 28 euro. Dat maakt het natuurlijk enorm verleidelijk om ze gewoon alle drie mee te nemen. Want zeg nou zelf: wanneer krijg je de kans om een Supra, Ferrari én Hoonicorn tegelijk in je garage te zetten zonder dat je bankrekening begint te huilen? Precies.