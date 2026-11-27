Lamborghini heeft de configurator voor de Temerario Spyder online gegooid. Je kunt nu een eigen droom Lamborghini-cabrio samenstellen. Hier geef ik alvast een voorzetje van hoe mijn Temerario Spyder eruit zou zien.

De Temerario Spyder is weer een echte Lamborghini die met zijn styling alle aandacht opeist. Vandaar dat je de open supercar ook moet laten spuiten in een lekker opvallende kleur. Knalgeel, felblauw of zoals in dit voorbeeld in de paarse tint Viola Nebula. Daar krijgt ie een beetje een Diablo-sfeertje van, nietwaar? Wie hem matzwart samenstelt, komt wat mij betreft op de zwarte lijst te staan.













Lamborghini laat je kiezen uit drie verschillende soorten 20- en 21-inch velgen. De Algareno Casted Diamond cutt Matt Titanium krijgen van mij de voorkeur met meegespoten Viola-remklauwen erachter. De rest van de auto mag van mij ook worden meegespoten in het paars. Achterop kun je nog kiezen voor zwarte of carbon delen op de motorkap en het dak, maar dat hoeft van mij niet. De uitlaat springt er wat lekkerder uit omdat die een bronzen kleur heeft.

Binnenin gaat het paarse thema verder in de bekleding en sportstoelen. Die stoelen lijken trouwens zo'n zelfde knobbel te hebben precies op de plek waar het mannelijk geslachtsdeel rust. Denk daar even over na wanneer je de stoelen kiest. Als contrast zijn de stiksels en gordels maagdelijk wit. Lamborghini vinkt zelf alvast het passagiersscherm aan, wat van mij ook achterwege mag blijven. Wat je dan wel weer zelf moet aanvinken, is de optie voor twee bekerhouders die beide naar buitenkomen bij de passagier.











Specificaties

Ziet er niet verkeerd uit toch? Het moet echter nog veel beter rijden dan dat het eruit ziet. De Temerario met elektrisch inklapbare hardtop heeft een 4,0-liter biturbo-V8 en een elektromotor die samen 920 pk produceren. Je kunt ermee na 7,3 seconden aan de 200 km/u zitten. Hij stopt pas met versnellen bij de 343 km/u. De prijzen zijn alleen nog niet bekend.

Zelf een Lamborghini Temerario Spyder samenstellen kan in de configurator.