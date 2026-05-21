Bijna alle Nederlandse bruggen zijn levensgevaarlijk: ‘’Italiaanse toestanden’’

Vorige week maakte de Minister van I&W, Vincent Karremans, nog bekend dat de Nederlandse overheid geen extra geld gaat stoppen in het verbeteren van ons wegennet. Met de huidige begroting moet RWS het maar doen. En dat terwijl er noodsituaties dreigen op de wegen. Vooral in de buurt van bruggen.

Niet voor het eerste een brancheorganisatie hiervoor. Deze keer is Bouwend Nederland aan de beurt in een artikel van De Telegraaf . De economische schade van het uitgestelde onderhoud is inmiddels groter dan de kosten van het achterstallig onderhoud zelf”, zegt de voorzitter van Bouwend Nederland, Arno Visser.

Zo slecht is de situatie

Rijkswaterstaat heeft gekeken naar de bruggen in Nederland en beoordeeld of er werkzaamheden nodig zijn. De cijfers zijn schrikbarend. Van de 1.149 bruggen in Nederland zijn er 1.110 die nodig opgeknapt of vervangen moeten worden. Dat is 95 procent! Bij 76 stuks zijn de werkzaamheden dringend nodig.

We zijn toch een rijk land? Gooi er een boel geld tegenaan en het is opgelost, toch? Helaas ziet dat deel van het probleem er ook niet rooskleurig uit. De Algemene Rekenkamer heeft uitgeteld hoeveel geld we nodig hebben om onze infrastructuur weer een beetje op orde te krijgen. Het resultaat: we komen de komende vijftien jaar 37 miljard euro te kort om de investeringen in de infrastructuur te kunnen betalen. Oei.

Italiaanse praktijken

Bij Bouwend Nederland zien ze dit ook gebeuren en wijst op politieke keuzes: ‘’Er gaat steeds meer geld naar zorg en sociale zekerheid en minder naar infrastructuur. Dit wordt een steeds groter probleem. Als we geen andere politieke cultuur krijgen, dan volgt het Genua-scenario, waar een brug bezweek met alle gevolgen van dien’’, zegt Visser. Hij verwijst naar de Ponte Morandi die in de zomer van 2018 instortte. Het kostte 43 mensen het leven. ‘’Dat kan in Nederland straks ook gebeuren. We kunnen niet langer om de hete brij heen draaien”, waarschuwt de voorzitter.

Hoe moet het dan wel?

Volgens Visser is het simpel: ‘’Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt en hoe risicovoller.’’ Daarom moet er een goed plan komen om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bruggen tegelijkertijd aan te pakken. Klinkt lastig, maar er is een voordeel. ‘’Veel bruggen zijn gebouwd in dezelfde periode, dus het is handig om het onderhoud te bundelen in een pakket en in één keer aan te besteden voor een aantal bruggen tegelijk. Dat betekent dat er tempo gemaakt kan worden en dat de kosten lager uitvallen.” Er zijn vast genoeg bedrijven die hieraan mee willen werken en denken, dus laat de aanbesteding meer komen!

Foto: Gerard Stolk