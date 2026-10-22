Nieuwe auto's worden nóg minder populair in Nederland

De Nederlandse automarkt heeft de afgelopen jaren een hoop fiscale veranderingen meegemaakt. En helaas, ook 2027 zal een weer een jaar vol verandering worden. Tenminste, als we BOVAG en RAI Vereniging moeten geloven. Er staat namelijk weer een hoop verandering op de planning en dat kan nog wel eens vervelende gevolgen hebben voor de verkoop van nieuwe auto's.

Minder nieuwe auto's

BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat er in 2027 ongeveer 371.000 nieuwe personenauto's zullen worden geregistreerd. Dat zijn er minder dan de 384.000 die naar verwachting dit jaar op kenteken worden gezet. Ook in 2025 bleef de markt met 387.577 registraties nog ietsje groter. De groei is dus eigenlijk wel een beetje uitgegroeid, en volgend jaar wordt het waarschijnlijk zelfs een stapje terug.

Dat heeft natuurlijk te maken met alle fiscale maatregelen. Eind 2026 worden naar verwachting extra veel zakelijke auto's met een plofmotor geregistreerd omdat werkgevers de pseudo-eindheffing voor willen zijn. Deze gaat gaat in 2027 in en geldt voor bepaalde auto's van de zaak met een ouderwetse verbrandingsmotor, waaronder plug-in hybrides. Wie de aanschaf dit jaar nog kan regelen, heeft daar waarschijnlijk een reden voor. Maar het gevolg daarvan is een tijdelijke opleving nu, gevolgd door een dipje zodra we het nieuwe jaar in gaan.

Maar ook de EV's ontspringen de dans niet. De bijtelling stijgt in 2027 namelijk van 18 naar 20 procent. Daar kan je als werkgever weer op reageren door de huidige leaseauto's langer te laten rijden, minder auto's aan te schaffen of werknemers een mobiliteitsbudget te geven. Dat laatste klinkt natuurlijk hartstikke tof en modern, maar dat betekent niet dat er ook automatisch een nieuwe auto voor de deur staat.

Elektrisch groeit gestaag door

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat het aandeel van elektrische auto's keihard aan het groeien is. In september was zo'n 53 procent van alle nieuwe personenauto's helemaal elektrisch. In de eerste negen maanden van dit jaar lag dat aandeel op 41,2 procent. Voor 2027 verwachten de organisaties dat zo'n 60 procent elektrisch zal zijn. De totale markt zakt dus wel in, maar de elektrische auto's pakken gewoon een groter stukje.

Wat ook niet bepaald meehelpt is de economie. De organisaties rekenen voor 2027 op een economische groei van 1,2 procent en een daling van de koopkracht. Daar komen dan nog onzekerheid over energieprijzen en geopolitieke spanningen bij kijken en die zorgen ervoor dat de consumenten en bedrijven een beetje voorzichtig blijven.

Maar voor de bestelwagens is de toekomst nog donkerder. Voor 2026 worden ongeveer 31.000 registraties verwacht, tegenover ongeveer 22.000 vorig jaar. In 2027 stijgt dat aantal naar verwachting naar 33.000. En dat klinkt inderdaad positief tot je je bedenkt dat het gemiddelde rond de 70.000 ligt.

Die hele markt merkt nog steeds de naschok van die aanschafpiek van 2024, toen ondernemers vooruitliepen op het einde van de BPM-vrijstelling voor bestelwagens met een brandstofmotor. Die vrijstelling is natuurlijk allang in de prullenbak verdwenen en dat geldt ook voor de aanschafsubsidie voor elektrische bestelwagens.

Dus in het kort: er komen meer en meer elektrische auto's, minder nieuwe personenauto's en ook weinig nieuwe bestelbusjes.

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