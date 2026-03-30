BOVAG voorspelt grote veranderingen bij Nederlandse autodealers

Je kunt van de EV-transitie zeggen wat je wilt, maar het brengt wel genoeg leven in de autobrouwerij. Helaas betekent dat niet altijd goed nieuws. Kijk bijvoorbeeld maar naar de toenemende druk op Nederlandse autodealers.

De BOVAG heeft de verkoopcijfers van Nederlandse autoverkopers in 2025 bekendgemaakt. De cijfers zien er positief uit: de omzet ging met 4,3 procent omhoog en de nettowinst met 1,16 procent. De gemiddelde dealervestiging verkocht in 2025 337 nieuwe auto’s, tegen 310 in 2024. Tweedehandsjes gingen nog beter: gemiddeld verkocht een dealervestiging 433 occasions, tegenover 391 een jaar eerder.

Toch bieden deze cijfers weinig reden tot een feestje volgens Patrick Olgers. Hij is de voorzitter van BOVAG Autodealers. Volgens hem zijn de verkoopcijfers vertekend door een fikse, fiscaal gestuurde eindsprint. ‘’De verkoop van nieuwe auto’s blijft kwetsbaar: de marges zijn flinterdun en structureel staan de aantallen in de nieuwverkoop onder druk. Dat is simpelweg niet houdbaar’’, aldus Olgers. Door deze ontwikkeling worden occasions steeds belangrijker waardoor dealers en importeurs met elkaar in gesprek moeten gaan ‘’over een betere balans’’.

Monteurs en onderhoud

De druk op de handelaren groeit ook door de hogere lonen van monteurs. De handige Harry's en Henriettes gingen er met 6 procent op vooruit. De loonkosten voor indirecte werkplaatsmedewerkers steeg zelfs met 16,8 procent. Dit komt vooral door het inhuren van externe werklui.

Vervolgens krijgen deze monteurs steeds minder werk. De reden hierachter: de elektrische auto. De elektrificatie betekent minder onderhoud en minder inkomsten uit olie en andere aftersalesproducten, terwijl de werknemers trainingen moeten krijgen om die ene EV per week van een APK te kunnen voorzien.

Nieuwe realiteit

Olgers waarschuwt daarom de autodealers van Nederland voor de komende periode. De autobedrijven moeten goed nadenken over nieuwe inkomstenbronnen om te blijven bestaan. De rek is uit het traditionele businessmodel, wat om scherpe keuzes vraagt. ‘’Dealerbedrijven zullen hun werkplaats verder moeten optimaliseren en digitaliseren, klanten beter moeten vasthouden om afnemend aftersaleswerk te compenseren en nadrukkelijker moeten kijken naar andere activiteiten, zoals occasions, lease, fiets en universeel onderhoud’’, zegt de BOVAG-voorzitter. De dealer zoals je die kende, gaat er de komende jaren dus anders uitzien.

