Bovensiepen laat de Z4 leven met deze Spider!

Nu Alpina bij BMW hoort is de familie die eerder Alpina runde niet bij de pakken neer gaan zitten. De familie Bovensiepen richtte een nieuw merk op, vernoemd naar de achternaam. Na de Bovensiepen 05 GT en Bovensiepen Zagato is hier het derde product: de Bovensiepen Spider!

De makers willen met deze auto een antwoord bieden op de steeds groter en zwaarder wordende auto’s én het verdwijnen van de lichte tweezits roadster. Een mooi doel. De basis is, zoals je goed ziet, de meest recente BMW Z4 maar dan met Bovensiepen-logo’s. De standaard cabrio is aangevuld met wat nieuwe exterieurdelen die door auto-ontwerper Frank Stephenson zijn getekend.

Welke delen zijn dat dan? Nou, nog best wel wat. De splitter onder de voorbumper, de luchtinlaten op de hoeken van de voorbumper, de zijskirts en een grote diffuser. De wielen zijn 20-inch Bovensiepen gesmede wielen met de kenmerkende tien lange dubbele spaken. Op de achterkant loopt de kofferbakklepspoiler wat verder door dan bij de normale Z4.

Andere aanpassingen

Onderhuids heeft Bovensiepen de vering anders afgesteld. Vooral bij langzame bewegingen – zoals het insturen van een bocht – veren de dempers nu stugger in. Daarnaast zorgen langere extra veren bij de achterwielen ervoor dat de auto directer en stabieler reageert op stuurbewegingen. Er is nog een optioneel remsysteem waarmee je remklauwen met vier zuigers op de voorwielen krijgt, maar ook geperforeerde remschijven va 395 mm voor en 345 achter.

Specificaties

Onder de lange motorkap ligt een 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor. In BMW Z4 M40i zorgt dit blok voor 340 pk en 500 Nm. In de Bovensiepen Spider gaat het vermogen naar een gezonde 435 pk en koppel van 580 Nm. Het merk vindt overigens niet het extra vermogen of koppel het belangrijkste, maar de kilo-per-pk-verhouding van 3,6 kilo per pk. Daardoor weten we dat de Bovensiepen Spider 1.224 kilo weegt. Schakelen gebeurt helaas altijd automatisch via een ZF-achttrapsbak, zij het mogelijk met flippers achter het stuur.

Met dat lichte gewicht sprint de Spider in 4,2 seconden naar de 100 km/u (0,3 seconden sneller dan de BMW) en de topsnelheid ligt op 260 km/u. Vink het Performance Package aan en de begrenzer wordt verlegd naar 295 km/u. Je krijgt bij dit pakket ook een aluminium differentieerdeksel met grotere luchtvinnen voor minder hitte bij heftige acceleratie. Ook de vloer wordt verstevigd met een V-beugel.

Interieur

Natuurlijk moet de cabine ook naar Bovensiepen-standaard zijn aangepast. Natuurlijk vind je er wat Bovensiepen-logo’s. Er is ook een boel speciaal leer en alcantara, maar ook een Harman Kardon-geluidssysteem en een verwarmbaar stuur. Achterin de kofferbak kun je 281 liter aan spullen kwijt, wat nog eigenlijk helemaal niet tegenvalt.

Bovensiepen gaat maar 99 stuks van deze Spider bouwen. We weten ook al in welke kleuren. Er zijn verkoopslots per kleur. Zo zijn er 40 stuks in Sapphire Black, 25 in Sanremo Green, 20 in Skyscraper Grey, 9 in Thundernight en 5 in Frozen Grey II. Maar, als je een andere kleur voor ogen hebt, kan dat ook gewoon maar zul je wel wat bij moeten leggen.

Je kunt, als je gefortuneerd genoeg bent, nu al een bestelling plaatsen. Aan het einde van Q1 van 2027 moeten de eerste Bovensiepen Spiders klaar zijn. Ze gaan voor 115.500 euro per stuk zonder belastingen.