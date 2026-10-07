De Z4 van Bovensiepen blijft ook in België een vreemd verhaal

Op de Zoute Grand Prix staat ook Bovensiepen met de Spider. Het is de eerste keer dat we de door de Duitsers aangepakte BMW Z4 in het echt zien. Maar of dat nou veel beter is dan de persplaatjes?

Alpina is en blijft een machtige naam. Nu de merknaam volledig in handen is van BMW, gaat de familie Bovensiepen op eigen initiatief door met dit nieuwe merk. In principe doen ze wat ze al decennialang hebben gedaan. Een bestaande BMW pakken en deze verfijnen.

Dat leverde de indrukwekkende Bovensiepen Zagato op, maar niet alles wat het merk beetpakt is een hit. Tenminste, zo sta ik er in. Want de Bovensiepen Spider op basis van de BMW Z4 is niet iets waar ik het warm van krijg.

Bovensiepen Spider

De uitgeschreven letters Bovensiepen onderaan de voorbumper, die vier uitlaten en de ‘kenmerkende’ velgen doen vooral heel erg denken aan het verleden. Ja, dit kennen we al van Alpina. Maar dit trucje opnieuw toepassen met de familienaam is wat mij betreft een mislukte missie. Unieke creaties als de Bovensiepen Zagato ja. Alpina’s herkauwen met dit nieuwe sausje, nee.

Dat gezegd hebbende. Van de oorspronkelijke Z4 is in ieder geval gepoogd optisch en motorisch afstand te nemen. Onder de lange motorkap ligt een 3.0-liter zes-in-lijn met twin-scroll turbo, goed voor 435 pk en 580 Nm koppel. Het interessantste getal is volgens Bovensiepen echter niet het vermogen, maar de verhouding tussen gewicht en vermogen: 3,6 kilo per pk.

De 20-inch gesmede exemplaren hebben tien lange dubbele spaken en zijn ontwikkeld met een zo laag mogelijk gewicht in gedachten. Dat moet niet alleen voor een fraaiere uitstraling zorgen, maar ook voor een scherper rijgedrag en meer comfort. Wie echt los wil gaan, kan de Spider laten voorzien van volledig Lavalina-leder in het interieur. Via de eigen zadelmakerij van Bovensiepen kunnen klanten de auto bovendien verregaand laten personaliseren.

Er worden slechts 99 exemplaren met de hand gebouwd. Dat maakt de Spider zonder twijfel exclusief en ook in Knokke een opvallende verschijning. Maar een geslaagde verschijning? Ik ben er nog niet over uit denk ik.

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