Boze Ferrari-koper deelt emails van Ferrari die een Luce probeert aan te smeren

Je hebt mensen die trots zijn dat ze überhaupt een Ferrari kunnen en mogen kopen, al is het alleen maar om het lieverdje van het Italiaanse merk te blijven. Tegelijk heb je mensen die het niet zo heel veel kan interesseren of ze een Italiaanse supercar meer of minder in de garage kunnen zetten. Jeffrey Cheng bevindt zich overduidelijk in de laatste categorie.

Cheng, die op Instagram onder de naam @Speedy_Jeff een kleine groep volgers heeft verzameld, deelde onlangs wat mailverkeer met zijn lokale Ferrari-verkoper die hem benaderde om te kijken of hij mogelijk een Ferrari Luce aan zijn collectie wilde toevoegen. Speedy_Jeff, die onder meer wat Koenigseggs en wat McLarens in zijn garage heeft staan, was daar overduidelijk niet van gediend.

"Eerlijk, ik zou nog niet dood gevonden willen worden in dit ding", reageerde Cheng om de mail. "Ik heb medelijden met Ferrari's sales consultants wereldwijd - waaronder ook jij. Het verkopen van deze abominatie is een taak die ik mijn ergste vijand nog niet zou gunnen".

Cheng stelt in zijn reactie verder dat de Luce zelfs een badge van Kia of Hyundai nog niet waard is en dat de buiten alle grenzen gaat. Hij zou dan ook nog liever een Rivian, Tesla en een Lucid kopen, waarna hij met het overgebleven bedrag een privé-jet zou huren om mee op vakantie te gaan.

Ondertussen lijkt Cheng in de minderheid. Volgens Ferrari loopt de Luce prima, raken de orderboeken vol en zouden alle 88 voor China bedoelde versies al verkocht zijn. Of Ferrari wat met de niet echt opbouwende kritiek van Cheng, die aangeeft dat de verkoper zijn mail mag doorsturen naar Italië, doet? Daar lijkt het niet op.

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