Brabus doet de hybride 911 Turbo en het kon beter

De Porsche 911 Turbo S is van zichzelf al een verbluffend apparaat. De T-Hybrid technologie elimineert turbo lag en de raket uit Stuttgart is sneller dan ooit. Brabus doet er nog een schepje bovenop, maar hoe indrukwekkend is de Brabus 800 nou echt?

Het recept laat zich raden. Meer vermogen, meer carbon en dat in de huisstijl van de Duitse tuner. Het resultaat heet Brabus 800 en is gebaseerd op de nieuwe 911 Turbo S (Cabriolet), de hybride 992.2.

Laten we beginnen met de droge cijfers. De zescilinder boxermotor van 3.6 liter groot krijgt hulp van Brabus’ PowerXtra P36-800-upgrade. Het gecombineerde systeemvermogen komt daarmee op 800 pk en 900 Nm. De cabrio sprint in 2,5 seconden naar 100 km/u. De coupé, waarvoor hetzelfde individualiseringsprogramma beschikbaar is, doet er zelfs maar 2,4 seconden over. Beide versies halen een elektronisch begrensde topsnelheid van 322 km/u.

Daar zit meteen het eerste ‘probleem’. Het is tienden sneller op de sprint en de topsnelheid is ook niet extreem veel hoger dan een standaard 911 Turbo. Porsche heeft een dusdanig goed product uitgebracht, dat zelfs een gerenommeerde tuner als Brabus hier niet super veel meer uit kan halen. Het is vooral uiterlijk vertoon.

Carbon op bijna elke hoek

Brabus voorziet de 911 van een nieuw pakket met zichtbare carbon onderdelen. Denk aan een frontspoiler, luchtinlaten, motorkap, zijskirts, spiegelkappen, achterspoiler en diffuser. Ook krijgt de auto nieuwe Monoblock ZL Platinum Edition-velgen. Die hebben vijf paar slanke Y-spaken en een zwarte afwerking met gepolijste accenten.

Een verstelbaar sportonderstel hoort eveneens bij het pakket. Kortom, het is vooral het uiterlijk waarvoor je moet willen shoppen bij Brabus. Als het je smaak is tenminste. De prestaties zijn niet extreem veel indrukwekkender dan een standaard Turbo S. Het uiterlijk is dat wel.

Luxe met een rood lichtje

Binnenin kiest Brabus voor zwart leer, grijze biezen en een ruitpatroon op de stoelen. Carbon siert onder meer het stuur, de middenconsole, het dashboard en de deurpanelen. De aluminium pedalen en verlichte instaplijsten maken duidelijk dat ook de details mee moeten doen. Bij de voetsteun brandt zelfs een rood Brabus-logo. Geinig gedaan.

Vrijwel het hele interieur kan naar wens worden aangepast, aldus Brabus. Doe maar wat creatievers. Al dat zwarte en carbon doet het vast leuk op begrafenissen, maar een beetje kleur kan deze 911 wel gebruiken.

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