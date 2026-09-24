Dikste Brabus G-klasse is er nu ook als heel exclusieve cabrio!

Door alle malle fratsen die Brabus al heeft uitgehaald met de Mercedes G-Klasse zou je zeggen dat ze inmiddels wel door de primeurs heen zijn. Maar nee hoor: ze hebben er weer eentje weten te vinden. De nieuwste creatie - de Brabus 900 Rocket Cabrio - is de eerste Rocket-uitvoering met een open dak.

Lekker dakkie

Brabus heeft namelijk gereageerd op AMG’s nieuwe G63 Cabrio met een eigen softtop G-Wagon. Het apparaat is gelanceerd op de Monaco Yacht Show, daar waar de doelgroep is. Speciaal voor deze uitvoering heeft Brabus naar eigen zeggen 500 nieuwe onderdelen ontwikkeld. Het merendeel zit verwerkt in het nieuwe cabrio-dak. De stoffen kap kan in twintig seconden elektrisch openen of sluiten. Eenmaal omhoog kun je de achterruit verwarmen. In de stof van het dakje zit de naam van de tuner verweven, maar ook het getal 77, een verwijzing naar het jaar waarin Brabus werd opgericht.













Het dak hangt in dichte stand tegen een grote balk aan die, hoe kan het ook anders, van carbon is. Zoals dat bij Brabus gaat is zo’n beetje alles van hoogglanzend, geseald, zichtbaar koolstofvezel. Kijk maar naar de grille, die overigens ook een verlichte omlijsting heeft en een verlicht Brabus-logo op zich geplakt heeft gekregen. Ook de 24-inch wielen zijn van koolstof. Het is de Evo-versie van de Brabus Monoblock II met drie spaken. Staat hem goed hoor!

Vanbinnen moet je eraan herinnerd worden dat je in een Brabus zit. Er zijn dus genoeg Brabus-logo’s en een overdaad aan carbon, maar ook zwart leer, Alcantara en rode accenten in overvloed. De schakelflippers zijn van - je raadt het al - carbon en de toerenteller heeft zijn eigen led-lichtje.

900 pk!

Onder de motorkap hoort natuurlijk niet zo’n miezerig 4,0-liter achtcilinder blok. Brabus heeft de krachtbron opgeboord van 3.982 cc naar 4.407 cc. Met die aanpassingen en nog wat upgrades is het vermogen met 315 pk geklommen. Nu produceert de 900 Rocket Cabrio 900 pk en 1.250 Nm. Binnen 3,7 seconden kun je aan de 100 km/u zitten en de top ligt op 240 km/u. Ook handig: dankzij de schroefset kan de cabrio 45 millimeter verder of dichterbij de grond worden afgesteld.











Die prijs!

Dan het vervelende nieuws voor geïnteresseerde kopers: de 900 Rocket Cabrio is extreem exclusief. Brabus wil er maar 10 van bouwen. Dat brengt een hoge vanafprijs. Je betaalt zoals de Brabus erbij staat op de foto’s al 890.740 euro aan Brabus en dan moeten daar nog belastingen bij komen. Ga er dus maar rustig van uit dat dit ding een miljoen kost. Leuk voor erbij?

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