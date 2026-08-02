Brabus met 1.450 pk is niet de snelste Brabus ooit

Meer pk betekent vaak meer snelheid. Tot zo ver de open deur van de dag. Dus als je een vermogen van dik 1.450 pk ziet, helemaal bij Brabus, verwacht je een flinke topsnelheid. Toch valt dat allemaal mee, maar dat heeft er vooral mee te maken wat voor voertuig het is.

Brabus staat natuurlijk bekend om hun kneiterdikke 900 pk sterke Rocket-modellen, daar zit je met de nieuwe 'Ultima 55' flink boven. Die gebruikt namelijk een dubbele zescilinder met 725 pk per motor: 1.450 pk in totaal. En dat alles is goed voor een topsnelheid van omgerekend 74 km/u. Je snapt misschien wel: dit is niet simpelweg een auto. Het is een superjacht.

En dan heb je die power ook wel nodig, want dan heb je ineens 17 meter aan machine om voort te stuwen. Het betreft een luxueuze catamaran die Brabus bouwt in samenwerking met Sunreef Yachts. Er is een poging gedaan tot gewichtsbesparing middels veelvuldig gebruik van koolstofvezel. Dat ken je dan weer van de auto's van Brabus.

Toch is het Duitse merk de aankleding ook niet vergeten. De interieurbekleding geniet van hetzelfde 'Masterpiece'-kenmerk als je ook kent van de auto's. Veel alcantara en koolstofvezel inleggen, maar ook natuurlijk ook meerdere ruimtes om je in terug te trekken tijdens het varen. Volgens de twee bouwers kan je op pad met zes man en je beschikt over een luxueuze kombuis en meerdere 'entertainmentruimtes'. De kapitein geniet van de laatste generatie navigatietechnologie: het houdt niet op.

Duur

Brabus communiceert geen prijzen voor de Ultima 55 in samenwerking met Sunreef, maar we vinden voor andere Sunreef-jachten prijzen die oplopen tot 5 miljoen euro. Maar dan heb je wel iets heel bijzonders voor naast je collectie G-Klasses en Rolls-Royces.

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