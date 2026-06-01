Bram Moszkowicz gespot in dikke Porsche 992 GT3

Bram Moszkowicz mag zich geen advocaat meer noemen, maar toch lijkt hij de zaken financieel weer aardig op de rails te hebben. De ex-strafpleiter is namelijk gespot in een hele dikke Porsche.

Spotter @dadamphotography kwam in Amsterdam een 911 GT3 tegen met achter het stuur iemand die verdacht veel op Bram Moszkowicz lijkt. We kunnen zijn gezicht ontwaren op meer foto’s van deze Porsche, dus het lijkt daadwerkelijk zijn eigen auto te zijn.

We weten sowieso dat Bram niet vies is van dikke bakken. 's Lands bekendste advocaat had met name een voorliefde voor Aston Martin. Tijdens zijn hoogtijdagen reed hij onder meer in een Vanquish S, een DB9, een DBS, een V8 Vantage en een Rapide. Ook heeft hij een Bentley Continental GTC en een BMW 760Li onder zijn kont gehad.

Bram gaat hardcore

De meeste mensen kiezen voor meer comfortabele auto’s naarmate ze ouder worden, maar dhr. Moszkowicz doet precies het tegenovergestelde. Dit is de meest hardcore auto die hij tot nu toe gereden heeft. Bram is wel van 12 naar 6 cilinders gegaan, maar van een downgrade kunnen we niet spreken. Niet qua prestaties, en ook niet qua prijs.

Deze GT3 had een nieuwprijs van € 295.331, al is dat niet het bedrag wat Moszkowicz ervoor betaald heeft. De auto is namelijk sinds 2024 in handen van de huidige particuliere eigenaar. De Elfer is uitgevoerd in een prachtige diepblauwe kleur, we vermoeden Gentiaanblauw. Normaliter zijn we altijd voorstander van zilverkleurige velgen, maar een hardcore auto als een 911 GT3 kan zwarte velgen ook prima hebben. De striping af fabriek en de gele remklauwen maken de racy look compleet.

Winactie

