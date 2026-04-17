Brandbrief van pomphouders: verlaag de brandstofaccijns!

De druk op de Nederlandse brandstofmarkt loopt verder op. Terwijl er in buurlanden maatregelen komen, kijken we hier de kat uit de boom. Branchevereniging NOVE heeft daarom een dringende oproep gedaan aan de politiek: verlaag tijdelijk de accijns op brandstof. In een brief aan de fractievoorzitters van de politieke partijen vraagt de organisatie fractievoorzitters om dit via een motie in gang te zetten.

Volgens NOVE is de situatie nijpend. Steeds meer automobilisten kiezen ervoor om over de grens te tanken, simpelweg omdat het daar goedkoper is. Onderzoek uit eind 2025 liet al zien dat een aanzienlijk deel van de particuliere tankbeurten buiten Nederland plaatsvond — en sindsdien is dat aandeel alleen maar gegroeid. ‘’Tankstationhouders in het hele land, niet alleen in de grensstreek, staan met hun rug tegen de muur doordat zij het volume zien weglopen zonder dat zij daar wat aan kunnen doen’’, lezen we in de brandbrief.

Niet alleen nadelen

NOVE is klaar met het wijzen naar de misgelopen accijns wanneer de belasting op brandstof wordt verlaagd. ‘’In de discussie over tijdelijke accijnsverlaging wordt vanuit de regering altijd aangegeven wat de kosten zijn voor de overheid, maar er wordt tegelijk nooit rekening gehouden met de accijns en BTW-inkomsten die we dan juist binnen de landsgrenzen houden’’, schrijft de organisatie.

Het kabinet kijkt nu naar mogelijke hulpjes, zoals het verlagen van de wegenbelasting en/of het verhogen van de kilometervergoeding. Volgens NOVE gaat dat niets uithalen. ‘’De voorgestelde maatregelen zullen het tanktoerisme niet tegengaan’’, denkt de vereniging.

NOVE vervolgt: ‘’Wij pleiten daarom, ondanks de kanttekeningen, voor een tijdelijke accijnsmaatregel, waarbij rekening wordt gehouden met een verminderd weglek effect aan overheidsinkomsten.’’

Betalen naar gebruik

Voor nu moet dus tijdelijk de accijns omlaag. Zodra de situatie in het Midden-Oosten is bekoeld, kan ie weer omhoog. En daarna? Dan moeten we gaan betalen naar gebruik, ook wel rekeningrijden of kilometerheffing genoemd. Hierdoor komt er volgens de verdedigers van de pomphouders ‘’een beter speelveld met de buurlanden en wordt de impact op andere economische sectoren in Nederland sterk verkleind’’. Ben je het daarmee eens? Of moet er een andere vorm van wegenbelasting komen?