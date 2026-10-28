Hier kan de maximumsnelheid op de snelweg omlaag gaan naar 80 km/u

Stel je voor dat de brandstofvoorraad dreigt op te raken, wat kunnen we dan allemaal doen? In Zwitserland hebben ze een idee: niet harder dan 80 km/u rijden!

Het neutrale land in de Alpen moet snel handelen. Volgens de overheid zorgt heeft hevige regenval in Zuid-Frankrijk ervoor dat de winning van ruwe olie en eindproducten wordt vertraagd. Daardoor wordt de dieselvoorraad nu aangevuld uit de reserves. Er blijft nog meer dan genoeg van de reserves over, maar toch kijkt Zwitserland alvast naar het doemscenario.

Mogelijke ingreep: 40 km/u trager rijden

Het Federaal Bureau voor de Nationale Economische Voorziening (BWL) onderzoekt welke maatregelen kunnen worden genomen in geval van tekorten. In eerste instantie zou de overheid, automobilisten vragen om zuiniger met brandstof om te gaan. Als zulke maatregelen onvoldoende blijken, kan de overheid snelheidsbeperkingen opleggen.

In dat geval kan er de snelheidslimiet op de snelweg worden teruggebracht van 120 naar 80 km/u. Het idee is simpel: minder hard rijden, is minder brandstofverbruik, wat weer minder tankbeurten oplevert. Voor de Zwitsers zou het verlagen van de snelheid niet voor het eerst zijn. Tijdens de oliecrisis in de jaren ‘70 voerde de Zwitserse overheid tijdelijk een maximumsnelheid van 100 km/u in op de snelwegen en waren er autovrije zondagen.

Foto ter illustratie: Porsche 997 GT3 MkI gespot door Dylan.

Bron: Schweiz Heute

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