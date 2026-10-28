Benzineprijzen dalen, maar in dit EU-land kun je niet tanken!

Hoera. Na maanden van vervelende stijgingen zijn de benzineprijzen eindelijk aan het dalen. Toch is goedkoop tanken in een populair vakantieland momenteel niet vanzelfsprekend. In Frankrijk kampen steeds meer tankstations met brandstoftekorten. Vooral Nederlanders die met de auto richting het zuiden rijden, doen er verstandig aan om de tank bij de Belgisch-Franse grens vol te gooien.

Uit cijfers van de Franse overheid blijkt dat op maandag 26 oktober bij ongeveer 15 procent van de onderzochte tankstations minstens één soort benzine of diesel niet verkrijgbaar was. Daarover bericht Auto, Motor, und Sport . Het gaat om zo’n 1.485 van de circa 9.900 tankstations die in het onderzoek zijn meegenomen. Dat betekent overigens niet dat al deze locaties volledig zonder brandstof zitten. Soms is alleen een bepaalde brandstofsoort tijdelijk niet beschikbaar.

Hier speelt het probleem

De problemen zijn niet overal even groot. In de regio Grand Est, waar onder meer de Elzas en Lotharingen liggen, heeft maar liefst 22 procent van de tankstations te maken met tekorten. Daarmee is dit momenteel de lastigste regio voor automobilisten die willen tanken.

Ook rondom Parijs kan het voorkomen dat tankstations zonder peut staan. In Île-de-France kampt 21 procent van de tankstations met een tekort aan minstens één brandstofsoort. In Pays de la Loire gaat het om 17 procent, terwijl Centre-Val de Loire op 16 procent uitkomt.

De situatie is vooral relevant voor Nederlandse automobilisten die via Duitsland en de Elzas naar hun vakantiebestemming rijden. Juist in het oosten van Frankrijk kunnen ze tegen lege pompen aanlopen. Nu is de vakantieperiode net achter de rug, dus echt een groot probleem zal niet voor ons Nederlanders niet zijn.

Goedkope benzine zorgt voor extra drukte

Hoe komt Frankrijk aan deze brandstoftekorten? Het heeft vooral te maken met een grote toestroom van automobilisten naar tankstations met relatief lage prijzen . Die drukte wordt onder meer veroorzaakt door prijsbeperkingen bij TotalEnergies. Daar kost een liter benzine maximaal 1,99 euro, terwijl de prijs voor diesel is begrensd op 2,25 euro per liter.

Die tarieven maken de betreffende tankstations aantrekkelijk voor automobilisten die op hun brandstofkosten willen besparen. De keerzijde is dat de voorraden sneller slinken en de bevoorrading de grote vraag niet altijd kan bijbenen.

Daarnaast speelt de waterstand van de Rijn een rol. Door het lage water kunnen brandstoffen moeilijker over de rivier worden vervoerd. Dat vertraagt de aanvoer en zorgt met name in het oosten van Frankrijk voor extra problemen.

Kortom, wees voorbereid als je door Frankrijk moet rijden met de auto. Het kan zomaar zijn dat je geen benzine kan krijgen bij het tankstation, of bent aangewezen op een duurdere variant.

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