Brandstofverkoop in Nederland stort in: dit zijn de cijfers

Even was er de angst voor een benzinetekort in Nederland en Europa door de problemen in het Midden-Oosten. Gelukkig helpen wij automobilisten een handje bij het voorkomen van een tekort. In de eerste helft van 2026 hebben we namelijk samen miljoenen liters minder brandstof getankt dan een jaar eerder.

Op basis van data van het CBS concludeert Nove dat de totale verkoop van brandstof (benzine, diesel en lpg) in de eerste vijf maanden van 2026 met maar liefst 10,5 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In aantallen gaat het om maar liefst 457 miljoen liter minder benzine, diesel en lpg.

Veel minder benzine verkocht

Alle drie de vormen van brandstof zagen een daling in de verkoopcijfers. Zo ook de meest getankte brandstof, benzine. Het aantal liters dat in de eerste zes maanden getankt werd, daalde van 2,4 miljard naar 2,2 miljard. Een verschil van 6,2 procent, wat nog lijkt mee te vallen, maar ook van 147 miljoen liter. Doe je dit aantal keer de gemiddelde literprijs (laten we zeggen, 2,50 euro) dan zie je dat er voor 367,5 miljoen euro minder benzine is verkocht.

LPG is in Nederland inmiddels een marginale brandstof, maar ook hier zakte het volume over de eerste vijf maanden met maar liefst 18,7 procent in. De zwaarste klappen krijgt diesel te verduren. Er werd ruim 15 procent minder diesel getankt wat in aantallen 293 miljoen liter is.

Logische oorzaken

De experts bij Nove geven de voor de hand liggende oorzaken voor de kleinere brandstofafname. “Veel transportondernemingen kiezen er voor om in het buitenland te tanken, met name België is populair omdat additioneel aan de reeds lagere accijnzen ook nog een teruggaafregeling geldt. Daarnaast wordt het aantal personenauto’s dat op diesel rijdt in Nederland steeds kleiner.” De daling in benzineverkoop zal daar ook vast mee te maken hebben en natuurlijk de nog steeds groeiende groep EV-rijders. Ik ben nu al benieuwd hoeveel minder peut we in de eerste helft van 2027 hebben getankt.

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