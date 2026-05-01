Waar een flinke oorlog in het Midden Oosten allemaal niet goed voor is, mei is begonnen en dat betekent verkoopcijfers van april. Over de nieuwverkopen hebben we je al bijgepraat, maar ook de occasionverkopen zijn binnen.

En wat blijkt? Jullie beginnen eindelijk de transitie naar elektrisch rijden te maken! Geheel onverwacht maken we bij het kopen van een nieuwe auto de keuze met onze portemonnee. Zo krijgen Daddy Trump en zijn maatje Bibi in twee maanden meer voor elkaar voor de Nederlandse energietransitie dan jaren door de overheid bedachte subsidiepotjes.

Opmars elektrische occasion

Nou tijd voor de cijfertjes dan! In april 2026 werden er maar liefst 13.791 gebruikte elektrische auto's verkocht. Dat is bijna het dubbele van april 2025 toen de brandstof ook al onbetaalbaar was, maar toch stukken goedkoper dan nu. In april vorig jaar bleef de teller namelijk op 7.016 stuks hangen. Dat blijkt uit cijfers van de Bovag die op deze dag van de arbeid als een malle in de statistieken van de RDC zijn gedoken.

In totaal zijn er trouwens in april 169.570 occasions verkocht tegen 173.430 stuks in dezelfde maand vorig jaar. Vergelijkbare totalen en dus een duidelijke stijging van het aandeel EV in de tweedehands verkopen. Het is een (door Trump??) ingezette trend die in maart al werd geconstateerd door de Bovag. Toen was het marktaandeel elektrische occasions opeens gestegen naar 7,6 procent tegenover 3,8 procent in 2025. In april is dat verder doorgestegen naar 8,1 procent tegenover 4,1 procent in april vorig jaar.

Nou kun je binnenkort in verschillende provincies niet eens meer een stroomaansluiting krijgen, laat staan laadpalen bouwen, maar zo gaan we toch allemaal schoorvoetend aan de elektrische auto. Mede omdat Jetten weigert de accijns te verlagen natuurlijk. Dus eigenlijk zijn ze bij ons huidige kabinet misschien wel meer voor de spanningen rondom Iran dan ze willen toegeven. Never waste a good crisis.

De hardlopers

We zijn natuurlijk als Autoblog niet compleet als we jullie niet ook een mooi tabelletje voorschotelen met de top 10 van meest verkochte EV okasies van april 2026. De nummer 1 is geen verrassing voor wie de foto boven het artikel goed heeft bestudeerd natuurlijk.

1. Volkswagen ID.3 706 stuks 5,1 % marktaandeel 2. Tesla Model 3 677 stuks 4,9 % marktaandeel 3. Kia Niro 633 stuks 4,6 % marktaandeel 4. Peugeot 208 493 stuks 3,6 % marktaandeel 5. Hyundai Kona 490 stuks 3,6 % marktaandeel 6. Volvo XC40 446 stuks 3,2 % marktaandeel 7. Volkswagen ID.4 443 stuks 3,2 % marktaandeel 8. Polestar 2 423 stuks 3,1 % marktaandeel 9. Škoda Enyaq 410 stuks 3,0 % marktaandeel 10. Audi Q4 e-tron 376 stuks 2,7 % marktaandeel

