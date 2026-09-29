Is dit de heftigste Audi A4 van Marktplaats?

Een Audi A4 uit 2003 is nou niet bepaald een auto waar je je nek door breekt als die langsrijdt. Zeker niet als het een Avant is. Deze groene B6 maakt echter wel een grote kans.

Geen gewone A4

Deze Marktplaats advertentie trok daarom ook meteen mijn aandacht. Niet omdat ik een A4 B6 heel bijzonder vind of dat ik een zwak heb voor verticale advertentiefoto's, maar omdat ik zelden zo'n heftige A4 heb gezien.

Deze Audi uit 2003 is namelijk voorzien van een MonsterService-bodykit die hem nogal wat... Breder maakt. Het kan je smaak zijn of niet, maar het is wel iets wat je eerder bij een Japanse sushiraket ziet dan bij een (ooit) keurige Audi A4.

Uiteraard stopt het tuning-feestje niet bij een paar extra heupen. Ook onderhuids is de A4 aangepakt. Er zit Yellow Racing-suspension onder en rondom zijn nieuwe remschijven en blokken gemonteerd. Hij staat dus niet alleen breder, maar ligt ook wat meer met z'n reet op de grond.

Maar ook binnen in de auto gaat de tuning gestaag door. Het dak is namelijk voorzien van alcantara met starlight-effect. Want waarom zou je naar de sterrenhemel kijken als je er ook eentje in je Audi kunt laten bouwen? Adapt, improvise, overcome.

















V6 met een beetje peper

Gelukkig is het niet alleen het uiterlijk dat je bang maakt. Onder de motorkap ligt namelijk een 3.0 V6 met volgens de advertentie 240 pk. De auto heeft daarnaast een Stage 1-tuning en quattro-vierwielaandrijving.

Een originele A4 3.0 quattro Tiptronic deed ongeveer 7,8 seconden over de sprint naar 100 km/u en haalde circa 240 km/u. Standaard heeft de V6 220 pk, dus met wat modificaties is het best mogelijk om 20 extra pk's te vinden. Of je daarmee een seconde van je 0 naar 100 tijd haalt? Dat denk ik niet.

Maar als je niet heel hard gaat, kan je op z'n minst heel hard geluid maken. Ook daar is uiteraard voor gezorgd. Deze A4 beschikt namelijk over één van de meest absurde custom uitlaatsystemen die ik ooit onder een 'normale' station heb gezien. Er zit een volledig custom uitlaatsysteem van RVS en titanium onder, inclusief kleppensysteem.







Kan gewoon van jou zijn!

De teller staat inmiddels op ongeveer 269.000 kilometer, dus deze B6 heeft inmiddels meer levenservaring dan sommige bestuurders. De verkoper zegt dat hij technisch uitstekend is onderhouden en rijdt zoals het hoort. Wel zijn er wat gebruikssporen, waaronder steenslag en lichte schade aan de velgen.

Voor 7.800 euro staat deze groene widebody-A4 op Marktplaats. Een RS4 is het uiteraard niet. Maar als je vooral op zoek bent naar een A4 die breder, opvallender en aanzienlijk minder bescheiden is dan het origineel, wordt het lastig om iets vergelijkbaars te vinden.

De auto ziet er van binnen en buiten in ieder geval wel verzorgd uit.

Is dit nou wel wat voor jou? Linkje vind je hier!

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