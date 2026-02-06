BREEK: AMG neemt officieel afscheid van C63 met hybride viercilinder!

De baas van AMG kondigt de opvolger aan (met meer cilinders!)

De huidige C63 S E Performance is een pracht van een auto. Alles klopt, op één cruciaal onderdeel na: inderdaad, het motorblok. AMG vond een vierpitter met hybride systeem voldoende. En eerlijk is eerlijk: 680 pk is meer dan genoeg vermogen, maar toch mis je de extra cilinders.

Door het gebrek aan een lekker motorgeluid en een grote motor om over te pochen, bleven veel AMG-klanten weg. Het werd zelfs zo erg dat Mercedes kortingen ging uitdelen. Ook AMG-baas Michael Schiebe erkent nu het gemis. Hij geeft eindelijk het verlossende woord: de M139I gaat verdwijnen uit de C63.

Geen viercilinder door Euro 7?

De keuze voor de kleinere motor was voor AMG nog ergens goed te verkopen. De Europese regelgeving werd door de Euro 7-norm strenger, waardoor het merk wel moest ingrijpen. Toch? Nou nee, zo blijkt nu. Schiebe vertelt aan Edmunds dat het ”best lastig” was om de hybride viercilinder te laten voldoen aan nieuwe Europese wetgeving.

Einde C63

De opvolger van de viercilinder bestaat al. AMG gaat de 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor uit de CLE 53 gebruiken en aanpassen voor de volgende C-Klasse-topper. De turbogeladen, hybrideloze zespitter kan blijkbaar makkelijker voldoen aan de Europese regels. Vreemd, maar we klagen niet. Overigens komt er daarmee straks geen C63, maar een C53 4Matic+ bovenop de AMG C-Klasse-rots.

De desbetreffende zescilinder is de M256 die in de huidige vorm 449 pk en 560 Nm (of 600 Nm in overboost) produceert. AMG krijgt het vast voor elkaar om wat extra vermogen en koppel uit het motorblok te persen. Daarnaast is er een dikke kans dat hetzelfde motorblok ook in de AMG GLC komt te liggen.

Naast het voordeel van twee extra cilinders zonder elektrische hulp voor de benzineliefhebber, is de zescilinder ook nog eens lichter dan de hybride vierpitter. En zoals we allemaal weten is lichter altijd beter.

Voordat we de AMG C53 te zien krijgen, krijgt eerst de C-Klasse nog een facelift. De verwachting is dat die ergens in de komende maanden wordt gepresenteerd. Houd Autoblog.nl dus in de gaten om er als eerste van op de hoogte te zijn! In de tussentijd kunnen we nog even terugkijken op de C63 met vierpitter in onze rijtest.