Tolvignetplannen van België gelekt: dit ga je betalen

“Het idee van een tolweg is dat je eerst een mooie weg aanlegt en pas daarna een tol vraagt’’, zei Arjen Lubach over het voorstel van de Belgen om een tolvignet in te voeren. Het lijkt er toch op dat we eerst gaan betalen voordat de Vlaamse snelwegen platgewalst zijn. De kogel lijkt nu echt door de kerk te zijn: België wil het tolvignet invoeren.

Als het aan de Vlaamse regering ligt, voert België op 1 mei 2027 een officieel wegenvignet in. Dat blijkt uit een geheim ontwerp van het samenwerkingsakkoord dat de Belgische kranten De Morgen en De Tijd hebben ingezien. Daardoor moeten de hordes Nederlanders die goedkoop gaan tanken bij de zuiderburen straks een zakcentje betalen om over de grens te mogen. Overigens moeten ook de eigen Belgische inwoners de portemonnee trekken. Dat laatste moet volgens de Europese wetgeving.

Kosten Belgische tolvignet

Het Belgische wegenvignet wordt volledig digitaal gekoppeld aan het kenteken. Er komen vignetten voor verschillende termijnen: van één dag tot een heel jaar. De prijs die je betaalt, is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Oudere benzine- en dieselauto's betalen de hoofdprijs, terwijl elektrische rijders korting krijgen.

Dit zijn de tarieven die de kranten communiceren:

Termijn Euronorm 0 t/m 3 (vóór 2005) Euronorm 4 en hoger (recent) Emissievrij (Elektrisch) 1 dag € 11,30 € 9,00 € 8,10 10 dagen € 15,00 € 12,00 € 10,80 1 maand € 23,80 € 19,00 € 17,10 2 maanden € 37,50 € 100,00 € 27,00 1 jaar € 125,00 € 100,00 € 90,00

De prijzen komen ongeveer overheen met die van Oostenrijk. Daar betaal je 9,60 euro voor 1 dag, 12,80 euro voor 10 dagen, 32 euro voor twee maandjes vignet en een jaarvignet kost er 106,80 euro. Het vignet moet de Belgische gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) gezamenlijk zo'n 200 miljoen euro per jaar gaan opleveren. Ka-ching!

De boete voor geen vignet in België

Wie zonder registratie over de Belgische wegen rijdt, kan rekenen op een gepeperde rekening. Bij een eerste overtreding bedraagt de boete € 70. Word je een tweede keer gesnapt, dan kost je dat € 140, en vanaf de derde keer loopt de boete op naar € 210. De controle op het vignet zal waarschijnlijk via een netwerk van ANPR-camera’s lopen. Je hoeft dus NIET voor een tolpoortje te wachten zoals op de foto boven dit artikel.

Verdeelde meningen

Als het aan de Vlaamse minister van Financiën, Ben Weyts ligt is de tolverplichting in België vandaag nog ingevoerd. Hij probeert het akkoord er snel door te drukken. De Vlaamse regering belooft dat het plan de eigen Belgische burger niet op extra kosten mag jagen; de prijs van het jaarvignet zou gecompenseerd moeten worden via een verlaging van de reguliere verkeersbelasting.

Toch waarschuwen critici en oppositieleden in België dat deze rekensom lang niet voor iedereen budgetneutraal zal uitvallen. Voor een deel van de Belgen dreigt dit simpelweg een verkapte belastingverhoging te worden. Het laatste woord is dus nog niet gesproken over het wel of niet invoeren van de vignetverplichting in België. Het duurt natuurlijk ook nog wel even tot 1 mei 2027 hier is, dus nog genoeg tijd om het plan uit de planning te debatteren.

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