BREEK: Citroën wordt Sytroën

Automerken verzinnen soms nogal bijzondere manieren om aandacht te trekken. De één introduceert een gelimiteerde uitvoering met een andere kleur stiksels, de ander pleurt een nieuw logo op een bestaande auto en noemt het een revolutie. Citroën heeft duidelijk besloten een andere weg te nemen. Het Franse merk verandert namelijk van naam. Nou ja, een beetje dan.

Omar Sy krijgt een bijzondere functie

Citroën heeft bekendgemaakt samen te gaan werken met de Franse acteur Omar Sy. Die zou je in principe best kunnen kennen van films als Intouchables, waarin die samen met een gehandicapte meneer in een Quattroporte door Parijs heen scheurt, Jurassic Park, en de populaire Netflix-serie Lupin. Gek genoeg wordt Sy geen merkambassadeur, maar krijgt hij de titel van "speciaal adviseur". Volgens Citroën moet dat betekenen dat hij actief meedenkt over het merk, toekomstige campagnes en de manier waarop Citroën contact maakt met zijn klanten. Of hij straks ook mag bepalen hoe zacht de vering van een C5 Aircross moet zijn, weet ik niet.

Van Citroën naar Sytroën

Om de samenwerking even duidelijk onder de aandacht te brengen heeft Citroën besloten om tijdens de campagne even lekker gek te doen met zijn eigen naam. Het merk verandert dus tijdelijk in "Sytroën", verwijzend natuurlijk naar de achternaam van Omar Sy. En nee, dat betekent niet dat de auto's straks met een ander logo de showroom uitrollen. Ook hoef je niet bang te zijn dat de iconische dubbele chevrons worden vervangen door een gigantische foto van de acteur op de motorkap. Het gaat echt puur om een marketingcampagne die wereldwijd wordt uitgerold.

Toch moet ik het land van de stokbroodjes nageven dat het best origineel is. In een tijd waarin vrijwel ieder automerk dezelfde irritante influencers inzet voor dezelfde socialmediaposts, kiest Citroën ervoor om zijn volledige merknaam aan te passen. Dat is op zijn minst een stuk creatiever dan een persbericht over nieuwe velgen toch? Of Sytroën ook daadwerkelijk meer auto's gaat verkopen, zullen we later zien. Maar één ding is zeker: voor even heeft Citroën weer precies wat iedere marketingafdeling wil hebben. Een flinke lading aandacht.

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