BREEK: Ford bevestigt terugkeer van publiekslieveling

Het pensioen van de Fiesta lijkt van korte duur te zijn. Nadat Ford een einde maakte aan de geinige hatchback, zien we nu alweer een comeback aankomen. Ford heeft een nieuw plan voor 2029 waarin het merk vijf nieuwe auto’s naar Europa brengt, waaronder een ‘’B-segment hatchback’’.

Op de afbeelding hieronder zie je de nieuwe modellen voor de Europese markt. Helemaal rechts zien we het kleintje. De andere modellen staan wat hoger op de pootjes. Ik vermoed een nieuwe Puma, Mustang Mach-E, Kuga en Bronco. De nieuwe Fords hebben ‘’meerdere energiebronnen’’, dus verwacht benzines, hybrides en EV’s.

Veel informatie geeft Ford echter nog niet over de hatch. We lezen over ‘’een nieuwe, compacte elektrische hatchback die een opvallend design combineert met Fords kenmerkende rijdynamiek en brengt zo de potentie van een sportieve auto voor op de openbare weg naar het B-segment’’. Het merk bevestigt nog niet dat de nieuwe hatchback Fiesta gaat heten, maar ik kan me niet voorstellen dat ze die kans laten liggen.

Daarmee komt er de bevestiging dat er een Ford-hatchback komt op basis van de Renault 5 . Ford schudde begin dit jaar de hand met Renault om samen betaalbare EV’s te bouwen. Met het ‘’sportieve auto voor de openbare weg’’-gedeelte lijkt er ook een elektrische Fiesta ST te komen. Hiervoor kan Ford weer lering trekken uit de Alpine A290. Of zelfs een Fiesta-racemonster zoals de Turbo 3E hierboven?

En de andere Fords?

Naast de nieuwe Bronco (die Ford vanaf 2028 in Valencia gaat bouwen voor de Europese markt) komt er dus een hatchback, maar ook een elektrische compacte SUV met een ‘’rally-geïnspireerde designtaal’’, maar ook ‘’een stadsvriendelijk ontwerp’’ hebben. Hmm… De andere twee zijn hybride crossovers met wederom inspiratie uit de rallysport. We zullen er de komende jaren mondjesmaat meer over te weten komen, gok ik.

Hoe dan ook: we hebben eindelijk de bevestiging van een nieuwe hatchback van Ford. En dat mag wel gevierd worden, toch?

Hoofdfoto: Ford Fiesta ST Edition gespot door bas1997