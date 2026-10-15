BREEK: De GTA VI Launch Trailer is hier!!

19 november komt steeds dichterbij en dat betekent dat de release van GTA 6 ook steeds dichterbij komt. Om je nog een keer klaar te maken voor al je avonturen in de nieuwe game is hier de Launch Trailer van GTA VI.

Rockstar Games beschrijft het plot van het spelletje: "Vice City, USA. Jason en Lucia hebben altijd geweten dat ze worden tegengewerkt, maar wanneer een makkelijke buit misgaat, bevinden ze zich aan de donkerste kant van de zonnigste plek van Amerika, midden in een criminele samenzwering die zich uitstrekt over de staat Leonida. Ze zijn gedwongen om meer dan ooit op elkaar te vertrouwen als ze er levend uit willen komen.''

Bekijk hieronder de trailer!

Heerlijk toch? Het nieuwe filmpje toont wederom genoeg om naar uit te kijken voor de autoliefhebber. Ik zie bijvoorbeeld een Nissan GT-R R33, wat oudere Italiaanse modellen en dikke lowriders. Wat ook opvalt: de twee hoofdpersonen hebben het wel heel gezellig tijdens het douchen... Nog maar 34 nachtjes slapen, beste lezers en dan verplaatst een groot deel van de wereldwijde maatschappij zich naar de virtuele wereld.

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