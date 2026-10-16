BREEK: De nieuwe Tesla Roadster is hier en kan écht vliegen!

Het is nu al een bijzondere dag. Elon Musk en Tesla hebben hun belofte EINDELIJK ingelost: er is een nieuwe Tesla Roadster. En weet je wat: hij stelt niet teleur.

Het bedrijf en diens manager beloofden bizarre zaken op de nieuwe Roadster. Een probleem: hij kwam maar niet. Die tijd is nu voorgoed voorbij: Tesla heeft vannacht de nieuwe Roadster onthuld.























Uh, is dit hem?

Ja, dat was ook mijn gedachte toen ik vanochtend voor het eerst de foto’s zag. Hij lijkt in niets op de conceptauto die we eerder te zien kregen. De echte Roadster is een stuk minder verfijnd en heeft - net zoals de Cybertruck - vooral grote vlakken en scherpe hoeken. Mooi zou ik ‘de laatste stuurmansauto’ dan ook niet willen noemen. Hij ziet er nu misschien wel meer als een onafgemaakt project uit dan de conceptversie.

Volgens Tesla moeten we de Roadster qua ontwerp ook niet vergelijken met de S3XY-lijn, maar met producten uit de militaire luchtvaart. Het looks zijn namelijk geïnspireerd door de SR-71 Blackbird en F-35-straaljager. Oké dan. Verder heeft ie verborgen koplampen, maar ook de gebruikelijk led-strips voor en achter, dat dan weer wel.

Ook de details op de auto zijn vrij idioot. De speciale Ano witte laklaag biedt cryogene bescherming, UV-bestendigheid, corrosiebescherming en elektrostatische dissipatie – technologie die direct is overgenomen uit de lucht- en ruimtevaart. Daarnaast hebben de ramen een goudkleurige kopercoating die de vizieren van ruimtepakken moet nabootsen. De flinterdunne spaken zijn zo ontworpen dat ze de structurele sterkte van het voertuig versterken zodra de auto op de grond staat.

Specificaties: 0,59 seconden naar 96 km/u!

De grenzen van wat een band op het asfalt kan overbrengen, zijn door Tesla bereikt. Zodra je de auto in Track Mode zet, verandert de Roadster in een grondraket. Onder de vloer bevindt zich een actief multi-mode zuigsysteem (vergelijkbaar met het 'fan-car' principe) dat de auto vacuüm tegen het asfalt kan zuigen.

In combinatie met actieve vleugels die worden aangestuurd door actuator-systemen afkomstig van Tesla's Optimus-robot, levert de Roadster de hoogste passieve én actieve neerwaartse druk van welke straatauto ooit. Volgens Tesla is het pakket potentieel krachtig genoeg om op het bekende Circuit of the Americas (COTA) de rondetijden van huidige Formule 1-wagens aan te vallen.

Tesla lanceert meteen drie versies:

Performance: Dit is de straatlegale 'basisversie'. Hij beschikt over twee stoelen, actieve aerodynamica en een multi-mode zuigsysteem voor bizar veel grip. Daarmee sprint ie van 0 naar 96 km/u (60 mijl per uur) in minder dan 1,6 seconden.

Thrust : Dit is de circuitversie die ook nog twee zitplaatsen heeft. Hij combineert dezelfde actieve aero, maar heeft achterop ook koudgas-stuwraketten die rechtstreeks uit de ruimtevaart komen! Al na 0,9 seconden (!) zit je aan de 96 km/u.

Rocket: Kan het nog gekker? JA! De meest gestoorde versie heeft maar één stoel en heeft een grote partytruc: hij kan een tijdje vliegen! Dat kan dankzij wat extra stuwraketten. Je kunt voorwaartse, opwaartse én zijwaartse roterende bewegingen in de lucht maken. Eenmaal op de grond gaat het onwijs hard: de sprint van 0 naar 96 km/u duurt minder dan 0,59 seconden en de topsnelheid ligt boven de 370 km/u.

Interieur

Op het eerste oog doet de cabine denken aan de Cybercab, maar dan in sportversie die je wel zelf mag besturen met een yoke. Je vindt er vooral veel wit en grijs microsuede. Er zijn vaste zitposities en een royaal gebruik van magnesium, titanium en koolstofvezel wat de Roadster natuurlijk licht moet maken.









De prijs van de Tesla Roadster

Wie zo’n speel-Roadster thuis wil hebben, moet geduld en wat geluk hebben. De Performance en Thrust zijn voor iedereen te bestellen, al is de twee wel gelimiteerd. De Rocket mag je alleen kopen op uitnodiging.

De basisversie is onwijs betaalbaar voor wat je krijgt. Je betaalt eerst 5.000 euro aan en later 45.000 euro bij voor een kostprijs van 50.000 euro! De Thrust, de eerste versie met stuwraketten, is een stuk kostbaarder. Na de 5.000 euro van de reservering moet je binnen 10 dagen nog eens 245.000 euro overmaken. De prijs van de Rocket is onbekend. De productie van de Roadsters moet ergens in 2028 beginnen. Dat wordt 2037 dus als de productie net zo lang duurt als de eerste aankondiging tot aan deze presentatie.

De toekomst is eindelijk hier en hij heeft de nieuwe Roadster ter aarde gebracht. Ik ben onwijs benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat het me hieronder weten! Je kunt hier ook nog even de hele presentatie van een half uur terugkijken.

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