BREEK: Domeinen RZ staat in de fik!

Breaking news uit Bleiswijk: de locatie daar van de dienst der Domeinen Roerende Zaken staat in de fik!

Domeinen RZ zit in Bleiswijk aan de Overbuurtseweg (N209). De brand werd ergens 12:15 uur gemeld. Volgens de brandweer slaan de vlammen uit het gebouw. Het ziet er dus naar uit dat het om een serieus brandje gaat. Niet voor niets stuurt de brandweer onder meer zes tankautospuiten en twee hoogwerkers naar de plek des onheils.

De brandweer heeft dan ook collega's uit Benthuizen en Ridderkerk ingeschakeld om te helpen bij het bestrijden van de vlammen. Onze lokale reporter meldt dat het hele dorp zwart ziet van de rook. Of de rook van geroosterde in beslag genomen auto's komt is nog niet duidelijk. Volgens een fotograaf ter plaatse lijkt de brand onder controle. Zodra we meer weten van de brand, zullen we het je laten weten.

Hoofdfoto ter illustratie: Dit zijn de gaafste auto’s die geveild zijn via Domeinen

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