Ongelofelijk: Tesla Roadster komt écht en wel op deze datum

In een wereld waar auto's binnen twee jaar van idee naar rondrijdend model kunnen gaan, voelt het raar om net geen tien jaar te moeten wachten op een auto na diens onthulling. Normaliter ben je de hoop natuurlijk compleet verloren dat het ook maar iets gaat worden. Dan ken je Elon Musk nog niet: de in 2017 voor het eerst onthulde Tesla Roadster, waar al enorm veel geld op is binnen geharkt aan aanbetalingen met de belofte dat je hem dan in 2019 krijgt, komt in 2026 dan echt. Tenminste?

Ja, 2017. Toen liet Tesla een geflipte sportwagen zien genaamd de Roadster. Een hommage aan de auto waarmee het allemaal begon voor Tesla en dit keer is 'ie beter en sneller dan ooit. Zoals altijd kon je na het evenement direct een aanbetaling plaatsen en dan werd beloofd dat je hem rond 2019 of 2020 kreeg. Met de kennis van nu snap je hoe dat is gegaan. Recent leefde de Roadster echter weer op. Eind 2025 werden er nieuwe beloftes gedaan over een potentiële onthulling. Hij komt er nu echt aan! Aldus Musk. Nee, toch niet. April 2026 dan, toen zou er weer iets concreters gezegd worden over de Roadster. Heus! Aldus Elon Musk. Het bleef muisstil. Vergeef ons dus voor enig scepticisme wanneer blijkt dat er weer wat Roadster-nieuws onthuld zou worden op 1 oktober.

Roadster op 1 oktober?

Dat gezegd hebbende is de datum van 1 oktober voor de Tesla Roadster dit keer geen tweet van één zin die Elon Musk willekeurig op X bonjourt. Of nou ja, dat is het wel, maar dit keer is er ook een website. Met een teller die aftelt tot 1 oktober en een teaser van de Roadster. Wel het soort maatregelen wat je neemt als je het dit keer écht zeker weet. Daarmee zou er dus een einde komen aan bijna tien jaar wachten op een auto waar al veelvuldig aanbetalingen voor zijn ontvangen.

Ondanks vele geruchten is er weinig concreet over de Tesla Roadster, wederom zijn de enige bronnen Musk zelf en lijkt het verschil tussen willen en kunnen nog wel eens lastig te zijn. Toen ter tijd werd gezegd dat de Roadster naar 100 kon sprinten in minder dan twee seconden, maar sindsdien kan een Model S dat ook. Vandaar dat de Roadster lijkt te gaan spelen met de-limieten-van-het-lichaam-tartende één seconde naar 100 km/u. De ultieme versie zou SpaceX gaan heten en ook rakettechnologie aan boord krijgen.

Met een gezonde dosis scepticisme, maar toch met een benieuwde blik, wachten we af tot 1 oktober. Als het wel de productieversie van de Roadster is, zou het Tesla kennende dan ineens bloedsnel kunnen gaan qua hoe snel de auto op de weg te zien is. Info volgt!

Met dank aan Miguel voor de tip!