BREEK: 'F1 keert terug naar een bekend circuit!'

De Formule 1 neigt alleen maar meer stratenbanen in grote steden toe te voegen aan de kalender. Kijk naar Djedda en Madrid. Gelukkig wordt er ook nog gedacht aan oude bekende voor een terugkeer. De F1 keert in 2027 weer terug op Istanbul Park voor de GP van Turkije!

De Turkse overheid maakt vandaag het heuglijke nieuws bekend. "De terugkeer van de Turkse Grand Prix is een overwinning voor de passie voor sport in ons land", zegt president Erdogan. "De races gaan bijdragen aan de internationale positie van Istanboel." Overigens moet er een officieel bericht van de F1 nog komen, maar dat lijkt me een kwestie van tijd.

Lekker baantje!

Het Istanbul Park was in 2005 het decor voor de allereerste Turkse F1-race aller tijden. Voor de kenners: Kimi Räikkönen ging er in zijn McLaren-Mercedes met de winst vandoor. De race bleef tot 2011 op de kalender staan, waarna een einde van de Turkse GP in zicht leek. De coronapandemie zorgde er echter voor dat Istanbul Park twee jaar achtereen een plek kreeg op de geïmproviseerde kalender. Je kent misschien nog wel het beeld van een constant spinnende Bottas op het glibberige circuit nog wel en waar Red Bull in een beeldschone rood-witte kleurstelling reed als eerbetoon aan Honda.