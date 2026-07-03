BREEK: Ferrari 12Cilindri Manuale brengt de handbak terug!

Sinds de DCT de F1-bak afloste, maakte Ferrari opvallend snel de keuze om volledig te stoppen met de handbak. Vanaf de 458 Italia in 2009 is er nooit meer een nieuw model onthuld met drie pedalen. Jammer, maar Ferrari heeft altijd beweerd dat de automaat beter in de markt ligt. Er is nu een alternatief. Ferrari onthult de 12Cilindri Manuale met drie pedalen (dat rijmt) en een gated manual. Er is echter één nadeel, wat als je wil ook een groot voordeel kan zijn.

De Ferrari 599 GTB Fiorano en California waren de laatste twee Ferrari's waar de handbak een optie was. Al bij verschillende modellen bood Ferrari de geautomatiseerde F1-handbak aan als enige optie, maar sinds de DCT met dubbele koppeling zette Ferrari alles op alles om elk model te voorzien van automatische schakeling. Net als bij vele andere merken klopt de logica wel: op elk meetbaar vlak is zo'n pijlsnelle DCT gewoon sneller. Alleen op het vlak dat je niet kan meten is de handbak beter: gevoel.

Er lijkt echter weer een kleine piek te zijn in de aanvragen voor handgeschakelde auto's. Vooral qua gevoelsauto's in de topklasse zijn bepaalde handbakken niet aan te slepen. Denk aan Porsche, waar de 911 S/T met handbak zijn 1.963 kopers vrij snel wist te vinden. Daarom maakt Ferrari vandaag een bijzonder besluit. De handbak keert terug en wel in de Ferrari 12Cilindri Manuale.

Handbak, maar...

Om te beginnen met het goede nieuws en een kleine rectificatie ten opzichte van eerdere geruchten. De Ferrari 12Cilindri Manuale is NIET een opgevoerde 'circuitversie' à la F12tdf en 812 Competizione. Het is qua uiterlijk een vrij normale 12Cilindri. Vooral van binnen merk je verschil in het feit dat je begroet wordt door drie pedalen en een handbak. En ja, dat is eentje met H-patroon in een prachtige aluminium behuizing, met dito ronde pookknop, met de achteruit als losse gang linksboven. Welkom terug in de wereld van klassieke Ferrari's.

Het 'nadeel' is dat het niet zo is dat Ferrari een gloednieuwe handgeschakelde transmissie heeft ontwikkeld. Stiekem is de 12Cilindri Manuale nog gewoon een automaat. Het is inderdaad wat al voorspeld was: een shift-by-wire-handbak, een systeem dat je kan kennen van de Koenigsegg CC850. Het wil zeggen dat je niet echt schakelt, maar een computer aanstuurt die de juiste versnelling selecteert. Ook het koppelingspedaal stuurt niet de koppeling, maar een computer aan. Ferrari belooft dat alles zo op elkaar ingespeeld is dat het net voelt alsof je een handbak bedient. En laten we wel wezen: jij voelt het koppelingspedaal en de versnellingspook. Maakt het dan nog uit wat er daarachter gebeurt?

Handbak-automaat

De Ferrari 12Cilindri Manuale biedt daarom wel een bijzondere keuze. In de basis is de transmissie vergelijkbaar met wat er al in de 12Cilindri zit. Het is dus een DCT die voor snelle schakelmomenten kan zorgen. Normaliter kun je de flippers achter het stuur gebruiken om te schakelen. Eigenlijk is het grootste wat de 12Cilindri Manuale verandert, het feit dat die flippers nu bediend worden in de vorm van een versnellingspook. Je kan dus ook de auto in de automaatstand zetten en de bak zelf het werk laten doen. Als je dus een fenomenale stuurmansweg vindt aan de Côte d'Azur, heb je het genot van een handbak. Daarna in de file over de snelweg terug naar huis heb je niet te maken met constant koppelen en ontkoppelen. Eerlijk is eerlijk: dat is een geniale propositie. Het lijkt er overigens wel op dat Ferrari de nadelen van een handbak niet meeneemt, dus de computer neemt bijvoorbeeld het schakelen over als je door verkeerd koppelen of te weinig gas af dreigt te slaan.

Gelimiteerd

Zoals gezegd is de Ferrari 12Cilindri Manuale een toevoeging op 'de normale', geen TDF-achtige speciale editie. Al is 'ie wel gelimiteerd: er worden maar 1.499 stuks gebouwd, een knipoog naar de cilinderinhoud van Ferrari's allereerste V12. Je moet wel accepteren dat het verder vrij krek eender blijft met de reeds bestaande 12Cilindri. Behalve een badge op de flank met de tekst 'Manuale' en wat Tailor Made-opties die geïnspireerd zijn op de 365 GTB/4, blijft het allemaal vrij bekend qua uiterlijk. Wel krijg je nieuwe opties die beschikbaar worden via Tailor Made, zodat deze versie echt de ultieme klassieke samenstelling kan krijgen voor liefhebbers.

De motor blijft ook zoals 'ie al was: een 6.5 liter grote V12 (Tipo F140) met 830 pk en 678 Nm. De top blijft 340 km/u en de sprint blijft ook 2,9 seconden naar de 100. Dat laatste gaat dus tegenvallen in de handbak-modus, maar in de automaatmodus is het dus 'gewoon een 12Cilindri'. Het is een bijzondere wisselwerking.

We zijn erg benieuwd naar jullie mening als autoliefhebbers. De Ferrari 12Cilindri Manuale markeert een bijzonder moment: een nieuwe Ferrari met handbak. Alleen als je het even cru wil zeggen, is het een automaat met een geinige manier om de versnellingen handmatig te bedienen. Is dit dan nog steeds die perfecte, handgeschakelde Ferrari die het merk al veel eerder had moeten maken? Of huil je nog steeds bij de poster van de 365 GTB/4 terwijl je terug wil naar die tijd van echte handgeschakelde auto's? Laat het ons weten in de comments!