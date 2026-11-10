BREEK: FIA hakt knoop door over laatste F1-races in Midden-Oosten

Het hoge woord is er eindelijk uit: de Formule 1 gaat racen in het Midden-Oosten. De laatste twee races van het F1-seizoen, de GP van Qatar en van Abu Dhabi, gaan gewoon plaatsvinden, aldus FIA-voorzitter Mohammed Ben-Sulayem.

Op Instagram deelt hij het onderstaande bericht met daarbij de tekst: "We zijn er klaar voor in Qatar en Abu Dhabi. We zijn volledig voorbereid en vastbesloten om twee fantastische Grands Prix-weekenden te verzorgen en een spectaculaire afsluiting van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap te bieden. We kijken ernaar uit om coureurs, teams en fans te verwelkomen op twee iconische circuits voor een onvergetelijke seizoensafsluiting. Tot ziens op de grid."

Het is nu wachten op een bericht van de FIA en F1. De manier waarop de voorzitter van de internationale autosportorganisatie praat, is voor mij genoeg reden om aan te nemen dat de Formule 1 gewoon gaat afreizen naar Qatar en Abu Dhabi. 'Mijn gezin zit er ook dus het is veilig genoeg', is de verdediging van Ben Sulayem wekenlang geweest. Nu is het wachten op de officiële aankondiging.

Waarom duurde het zo lang?

De kans is groot dat de organisaties achter de racehoofdklasse graag het afgelopen weekend wilde afwachten vanwege de MotoGP. De motorfietsen raceten namelijk afgelopen weekend in Qatar. Ondanks dat KTM en Yamaha thuisbleven wegens het gevaar is het raceweekend zonder problemen verlopen. Vermoedelijk is dat voor Ben Sulayem het startschot geweest om de laatste twee races van het F1-seizoen door te drukken.

Eerder spraken Max Verstappen en Carlos Sainz zich al negatief uit over de races. Vervolgens kwam de FIA met een geheime brief aan de teams en coureurs om de kritiek op de racen in het Midden-Oosten voor zich te houden. Ik ben heel benieuwd of dit zwijgverbod stand houdt of dat er teams zijn die net als KTM en Yamaha en onverantwoord vinden om naar een oorlogsgebied af te reizen voor twee races die voor bijvoorbeeld Mercedes nergens meer om gaan. Zij zijn namelijk al kampioen bij de coureurs én constructeurs.

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