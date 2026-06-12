BREEK: FIA past uitslag GP van Monaco aan!

Het offensief van Alpine heeft gewerkt. De FIA heeft nog eens naar de beelden gekeken van de GP van Monaco 2026 en heeft besloten om de uitslag aan te passen. De straffen voor Gasly voor het te hard rijden in de pitsstraat zijn kwijtgescholden. Daarmee verlies Red Bull-rijder Hadjar zijn derde plaats aan Gasly.

Gisteren - donderdag 11 juni - was er een hoorzitting over de zaak. Alpine zou nieuw bewijs hebben waaruit blijkt dat de straffen onterecht waren uitgedeeld. De fout zat hem blijkbaar in de meting. Alpine bewees dat ''de afstand die werd gebruikt bij het berekenen van de officiële F1-tijd (en dus de pitstraatsnelheid) onnauwkeurig was en de snelheid van auto nummer 10 (Gasly) overschatte."

Naast Gasly kregen ook Russell, Colapinto, Piastri en Hamilton een 5-seconden tijdstraf voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pits van 60 km/u. Allemaal (op één geval van Gasly na) deze dat met 0,1 km/u. Voor zover bekend zijn er geen andere teams die bezwaar hebben gemaakt op de uitgedeelde straffen.

Hoe kon dit gebeuren?

De FIA meet de snelheid in de pits niet met een flitspaal op GPS-data. Er zitten transponders in de auto's en elektronische meetlussen in het asfalt. Het systeem berekent de gemiddelde snelheid van een bolide door de tijd te meten die het kost om van de ene naar de andere meetlus te rijden. Bij Gasly was het dus zo dat de totale afstand niet overeenkwam met de afstand die Gasly reed.

De uitslag van de GP van Monaco 2026 is daarom (voorlopig) veranderd naar:

Antonelli Hamilton Gasly Hadjar Piastri Lawson Lindblad Albon Ocon Alonso Bortoleto Russell Hülkenberg Colapinto Pérez Sainz Leclerc Stroll Norris Bearman Bottas Verstappen

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