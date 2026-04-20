BREEK: Formule 1 wijzigt de regels!

We weten het inmiddels allemaal van voor tot achter; de nieuwe regels in de Formule 1 zijn ruk. Sterker, volkomen ruk volgens iedereen behalve Mercedes. Vooral het langzaam door bochten rijden om energie te sparen was een heikel punt.

Dus hebben de FIA en de teams nu dan toch ingegrepen, zelfs na eerdere propaganda over waarom de regels wél goed zijn. Oké, niet alles gaat op de schop, maar er komen wel een paar belangrijke aanpassingen.

De grootste: het extreme energiebeheer wordt afgezwakt. In de oorspronkelijke plannen moesten coureurs op lange rechte stukken soms liften om genoeg elektrische energie over te houden. Dat gaat dus minder worden, zodat ze vaker gewoon vol gas kunnen blijven rijden. Zoals racen is bedoeld.

Daarnaast wordt gekeken naar hoe die elektrische power wordt ingezet. Het idee is om het verschil tussen “wel of geen batterij” minder groot te maken. Nu kwamen er geregeld momenten voor dat de ene coureur ineens compleet kansloos werd zonder elektrische boost, en dat maakt racen nogal kunstmatig. Spraken wij met een lichte vorm van understatement.

Ook de aerodynamica en het inhalen krijgen aandacht. De nieuwe auto’s moeten minder gevoelig worden voor vuile lucht, zodat je dichter achter elkaar kunt rijden. Tegelijk wordt gekeken hoe het energiemanagement niet in de weg zit bij gevechten op de baan.

En er is nog een puntje dat makkelijk wordt vergeten: regen. Want al die elektrische power is leuk op een droge baan, maar in de regen heb je er een stuk minder aan. Daarom wordt ook gekeken hoe die energie-afgifte beter werkt op nat asfalt. Minder piek, meer controle, zodat je niet ineens een klap vermogen krijgt terwijl je al aan het glijden bent.

Tot slot ligt er zelfs nog een tweak op tafel voor de kwalificatie. Daar wordt gedacht aan een soort vaste energie-instelling, zodat het weer meer om pure snelheid draait in plaats van wie z’n batterij het slimst inzet.

Dus je ziet, klagen heeft wel degelijk zin. Nu hopen dat er heel veel mensen over het ontbreken van een V10 gaan klagen.