BREEK: geen straf voor Stroll, Verstappen niet op pole - Autoblog.nl

Kersvers F1 polesitter Lance Stroll moest zich zojuist melden bij de FIA. Hij komt echter met de schrik vrij.

De F1 kwalificatie van vandaag in Turkije was met recht zinderend te noemen. Onder wisselende omstandigheden had Mercedes het even niet en kwamen normaal gesproken wellicht wat verborgen talenten bovendrijven. Aanvankelijk leek iedereen die de juiste (banden)calls op het juiste moment maakte er met de pole position vandoor te kunnen gaan. Doch na de tweede rode vlag pakte Max Verstappen het heft in handen.

Verstappen de Bottas van Turkije

We zaten weer vol in de vibe van Brazilië 2016, toen Max ook het hele veld declaseerde in het natte. Wat is het toch gaaf om iemand zo’n bijzondere prestatie te zien neerzetten. Een beetje als kijken naar Roger Federer of Lebron James in topvorm. Op een gegeven moment was Max liefst vier seconden sneller onderweg dan aanstaand zevenvoudig kampioen Hamilton in zijn machtige Mercedes. Max was al de snelste in VT1, VT2 en VT3 en ook weer de snelste in Q1 en Q2.

Maar toch, na twee uurtjes kwalificeren, stond Verstappen níet op pole. Dat is normaal gesproken het domein van Bottas, die dan op het laatst toch even om de oren wordt gereden door Hamilton. Maar het was nu nota bene Lance Stroll die Max te slim en te snel af was. De Racing Points kwamen aan het eind van de sessie tot leven op de intermediates, terwijl Max’ RB16 het daar een stuk moeilijker mee had. 290 duizendsten van een seconde kwam MV33 tekort.

Racing Point viert feest

Het is natuurlijk een ongekend feestje voor Racing Point, dat voor het laatst een (eveneens verrassende) pole scoorde in 2009 met Fisichella in Spa. Destijds heette het team nog Force India en was Vijay Mallya nog teambaas en miljardair. En een team/coureur die doorgaans wordt ingedeeld bij de subtop en dan zo’n succes beleeft, dat vindt iedereen meestal wel leuk. Of nou ja, iedereen behalve Max dan vandaag, want die was erg zuur over deze gemiste kans. Max heeft namelijk nog maar twee poles achter zijn naam staan, nadat er eentje werd afgepakt in Mexico vorig jaar omdat de Nederlander een gele vlag negeerde in de laatste sector.

Inconsequentie bij de FIA?

Ironisch genoeg was de kans op papier groot dat Verstappen nu om dezelfde reden een pole cadeau zou krijgen. Lance Vance Dance zou volgens onder andere Magnussen immers een gele vlag hebben genegeerd in Q1, uitgerekend veroorzaakt door teammaat Perez die spinde. De Canadees moest zich daarvoor zojuist officieel melden bij de wedstrijdleiding, samen met Lando Norris.

Saillant detail is dat Stroll de gewraakte ronde uiteindelijk sowieso afbrak en er dus niet eens voordeel van had. Maar ja, de FIA kijkt naar individuele stukken van de baan en of je daar wel of niet van je gas af bent gegaan. Max Verstappens op een na snelste ronde in Mexico was destijds ook goed genoeg geweest voor pole, doch straf is straf.

Verstappen niet vanaf pole

Een consequent oordeel zou dus een straf van drie plekken aan de roze broek van Stroll betekenen, waardoor Verstappen, Perez en Albon doorschuiven. Maar zover komt het niet. De FIA ziet Strolls vergrijp namelijk door de vingers. De lezing is dat het moeilijk te beoordelen is of Lance voldoende van zijn gas is gegaan, doordat de baan op dat moment snel sneller werd. Verlichte geesten hadden zoiets al bedacht, maar nu is het dus ook bevestigd: Stroll op pole, Verstappen vanaf P2. Terecht, of is de FIA weer aan het marchanderen om de Strolletjes en fans tevreden te houden? Laat het weten, in de comments!