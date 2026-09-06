BREEK: GIGA-crash voor Ferrari op Monza legt de race stil!





Charles Leclerc heeft na twee ronden voor een rode vlag gezorgd. De Ferrari-coureur beukt hard van de baan en komt in de bandenstapels terecht. Gelukkig kan Leclerc wel op eigen kracht uit de auto stappen.

Nadat Leclerc in de eerste bocht al zijn teamgenoot in het grind zette, komt hij later in duel met Piastri. Ze gaan samen de Parabolica in, maar Leclerc weet zijn positie te behouden. Vervolgens zoekt hij naar grip om vol gas te gaan, maar komt wat te wijd uit. Leclerc komt met zijn linkerwielen net buiten het asfalt. Dat is genoeg om de kont te laten draaien.

Leclerc vangt de initiële draai nog op, maar wanneer de auto weer gript, schiet hij links af hard de bandenstapels in. Nogmaals, gelukkig weet Leclerc zelf uit de auto te stappen en lijkt ongedeerd. Fysiek dan, want emotioneel is Leclerc evengoed een wrak. Omdat de bandenstapels opnieuw moeten worden gestapeld, kiezen de stewards logischerwijs voor de rode vlag.