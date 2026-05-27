BREEK: Gucci Racing duikt de F1 in!

We hebben straks naast automerken, een energiedrankjesfabrikant, een rijke Amerikaan en een Britse raceliefhebber ook weer een kledingmerk op de F1-grid. Na Andrea Moda, Benetton en AlphaTauri komt er nu een Gucci Racing Formule 1-team.

Voluit gaat het raceteam Gucci Racing Alpine Formula One Team heten. Daar zit de crux: modegigant Gucci koopt zich in als de titelsponsor van het Alpine Formule 1-team. De deal, die zojuist officieel is wereldkundig gemaakt, betekent dat de huidige blauw-roze livery van hoofdsponsor BWT vanaf 2027 definitief plaatsmaakt voor de iconische kleuren van Gucci. Hopelijk werken ze er beter en langer aan dan aan de onderstaande zwaar gefotoshopte afbeelding.

De auto's zullen worden voorzien van een speciaal ontworpen logo waarin de bekende in elkaar grijpende 'G' van het modehuis is verwerkt. De komende maanden zal het team meer details over de visuele identiteit van de auto voor 2027 bekendmaken. Daarnaast wordt er achter de schermen al gewerkt aan exclusieve kledinglijnen, speciale high-end fanzones en unieke experiences voor VIP-klanten rondom de Grands Prix vanaf 2027.

Kering-CEO Luca de Meo kennen we natuurlijk nog als de baas van Renault. Daarmee is de link snel gelegd met het F1-team. De Meo verduidelijkt waarom Gucci de titelsponsor van Alpine wordt: ‘’De Formule 1 bereikt inmiddels meer dan 1,5 miljard mensen per seizoen en trekt een snelgroeiend, jonger en steeds vrouwelijker publiek aan. Voor een luxemerk is dit een unieke kans om grenzen te verleggen en langdurige merkwaarde op te bouwen."

Briatore gonna Briatore

De hand van de onlangs teruggekeerde topman Flavio Briatore is overduidelijk zichtbaar in deze megadeal. De Italiaanse adviseur van het team heeft een rijke historie in het koppelen van mode en autosport (denk aan de succesvolle Benetton-jaren) en steekt zijn trots niet onder stoelen of banken: ‘’Het team in Enstone heeft een geschiedenis waarin we de dingen net even anders doen dan de rest en we hebben al eerder bewezen dat mode als eerste over de finish kan komen in de Formule 1."

Maar goed, ergens in de komende maanden krijgen we de kleurstelling dus te zien. Is dit iets waar je naar uitkijkt of juist tegenop ziet?

