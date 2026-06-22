BREEK: Kabinet past pseudo-eindheffing aan, kijkt naar MRB en youngtimers

Het kabinet geeft gehoor aan de noodkreet van de automotive branche en werkgeversorganisaties. Staatssecretaris Eerenberg (Autobelastingen) heeft in een brief aan de Tweede Kamer ingrijpende versoepelingen aangekondigd voor de beruchte pseudo-eindheffing die per 1 januari aanstaande ingaat.

De maatregelen volgen op een brandbrief die BOVAG afgelopen maart samen met negentien andere brancheorganisaties naar Den Haag stuurde. Zonder aanpassingen zou het nieuwe belastingstelsel voor auto's van de zaak hebben geleid tot een onwerkbare administratieve rompslomp en onredelijke boetes voor ondernemers, vinden de belangenbehartigers.

De aanpassingen

Vervangend vervoer bij schade

Tot nu toe was het plan dat werkgevers vanaf 1 januari verplicht zouden worden om pseudo-eindheffing te betalen zodra een werknemer een tijdelijke (brandstof)vervangauto meekreeg bij onderhoud, reparatie of schadeherstel. Dat zou oneerlijk zijn. de vervangende huurvloten in Nederland kunnen immers nooit binnen een paar maanden volledig geëlektrificeerd worden.

Het kabinet introduceert een gerichte uitzondering voor vervangende auto's die maximaal 14 aaneengesloten kalenderdagen worden ingezet. Het maakt hierbij de komende jaren dus niet uit of de leenauto op benzine, diesel of elektriciteit rijdt.

Korte zakelijke verhuur mag nog even

Voor overige incidentele zakelijke inzet — denk aan een werknemer die voor een specifieke klus een paar dagen een busje of auto huurt — komt er een uitzondering. Dit blijft beperkt tot een terbeschikkingstelling van maximaal 7 aaneengesloten kalenderdagen. Deze vlieger gaat maximaal één keer per jaar, per auto (kenteken), per werkgever op.

Den Haag stelt hier heel bewust strikte grenzen aan om te voorkomen dat bedrijven de pseudo-eindheffing gaan ontduiken door voortdurend met kortdurende contracten te wisselen. Deze uitzondering kent bovendien een einddatum en vervalt definitief op 1 januari 2031. Voor (short)leasecontracten en voorloopauto's die langer dan een week worden ingezet, blijft de eindheffing vanaf 1 januari aanstaande overigens wel gewoon van kracht.

Vrijstelling voor lesauto's

Rijscholen kunnen opgelucht ademhalen: lesauto's krijgen een gerichte vrijstelling. Zolang er leerlingen zijn die willen leren hoe ze met een handgeschakelde versnellingsbak moeten omgaan, kunnen rijscholen simpelweg niet massaal en direct overstappen op elektrische auto's.

Dealerdemo's en meeneemauto buiten de boot

Niet alle punten uit de brandbrief zijn één-op-één opgenomen in het aanpassingspakket. et kabinet weigert vooralsnog om een uitzondering te maken voor dealerdemo's. Over deze vloot gaan de dealers niet zelf, maar de importeurs. BOVAG laat weten de politieke strijd hiervoor voort te zetten.

Ook de 'meeneemauto' wordt niet ontzien. Als een werknemer zijn huidige brandstofauto van de zaak meeneemt naar een nieuwe werkgever, ziet de fiscus dit juridisch gezien als een 'nieuwe terbeschikkingstelling'. Hierover moet de nieuwe werkgever vanaf januari dus wél direct pseudo-eindheffing betalen.

Green- en youngtimerregeling

Naast de pseudo-eindheffing deelt de staatssecretaris nog een aantal fiscale proefballonnetjes en toekomstplannen. Zo wordt er gewerkt aan een regeling om gebruikte EV’s fiscaal aantrekkelijk te maken als auto van de zaak, wat de occasionmarkt voor elektrobakken moet stimuleren en de afschrijving voor de eerste eigenaar moet beperken. Deze regeling moet de Greentimer-regeling gaan heten. Ook een soort van goed nieuws voor liefhebbers van de youngtimer . Er liggen varianten op tafel om de huidige, populaire youngtimer-regeling minder abrupt af te bouwen.

MRB-verandering duurt nog wel even

We hebben het bij de ultieme vakantiegids nog gezien hoe andere landen omgaan met wegenbelasting. De huidige wegenbelastingsregels kunnen de komende jaren veranderen. Het kabinet gaat onderzoeken of de Motorrijtuigenbelasting (MRB) volledig omgebouwd kan worden. De overheid wil kijken of er in plaats van op gewicht, op formaat gerekend kan worden. Dit onderzoek vergt echter veel tijd; een eventuele invoering zal sowieso niet voor 1 januari 2028 plaatsvinden.

De plannen rondom de pseudo-eindheffing zijn nagenoeg definitief en worden concreet uitgewerkt in het Belastingplan 2027 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Woensdag 24 juni debatteert de Tweede Kamer erover, maar aangezien de Kamer zelf om deze oplossingen heeft gevraagd, zal er naar verwachting niet meer aan de tekst worden gesleuteld.

Foto: BMW M5 G90 gespot door ecnerualcars

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