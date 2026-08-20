BREEK: Max Verstappen tekent tot 2030 bij dit Formule 1-team

De kogel is eindelijk door de kerk. Max Verstappen heeft getekend. Zijn krabbeltje staat onder een document van het team waarvan we allemaal wel dachten dat het zou worden.

He, he, poeh, poeh, nou, nou, het is eindelijk duidelijk hoor. Na maanden vol geruchten, gedoe, conspiracy theories en kilo's vol alu-hoedjes, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Vandaag laat Max Verstappen namelijk weten dat hij doodleuk tot eind 2030 gewoon bij zijn huidige team Red Bull Racing blijft. Was die vakantie met Toto Wolff toch geen hint en kan Zak Brown stoppen met bananen eten.

Naast dat we dit bij Autoblog al weken zagen aankomen, is vooral Max heel erg blij dat de knoop is doorgehakt. "Ik ben ontzettend blij met de contractverlenging. We hebben de beste mensen en ik kijk ernaar uit om samen met iedereen te blijven pushen om weer aan de top te komen. Dat blijft het ultieme doel waar we allemaal naartoe werken en dat we zullen blijven nastreven. Ik wil Red Bull, Laurent en iedereen bij Oracle Red Bull Racing bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld.”

Grappig dat Max aanhaalt dat het team vertrouwen in hem heeft, terwijl het overduidelijk andersom moet zijn. Samen met vader Jos en manager Raymond Vermeulen, hebben ze Red Bull vakkundig onder druk gezet om een stapje harder te lopen. Aan de andere kant heeft teambaas Laurent Mekies van Red Bull Racing ook al laten weten dat het team alles op alles zet om Verstappen volgend jaar een auto te geven waarmee hij weer voor een kampioenschap kan strijden. Dat gaat helaas wel ten koste van de kansen voor dit jaar, maar daar lijkt iedereen content mee te zijn.

Team boven alles

Max hamert wel vaker op dat hij het hebben van een goed team enorm belangrijk vindt. Dat hij over de afgelopen jaren bij Red Bull zo'n beetje de hele renstal naar zijn hand heeft kunnen zetten, zal dan ook heel zwaar gewogen hebben bij de keuze om niet naar een McLaren of een Mercedes over te stappen.

“Ik heb het altijd gezegd: het team is als een tweede familie voor me en ik voel me er helemaal thuis. Ik kwam bij het team in de hoop races te winnen. Wat we samen hebben bereikt is gewoon ‘simply lovely’. We hebben veel ongelooflijke momenten meegemaakt en vier wereldtitels gewonnen. Om deze reis voort te zetten met hetzelfde team waar ik mijn hele carrière bij heb gereden, is heel bijzonder en iets wat ik altijd al heb gewild.”

Mekies is the man

Even was er twijfel of de nieuwe teambaas Laurent Mekies niet roet in het eten zou gooien voor een toekomstige samenwerking met Verstappen. Er gingen geruchten dat de Fransman een managementstijl aanhoudt waarbij

“Het is fantastisch om nu al meer dan een jaar met Laurent samen te werken. Ik zie een duidelijke visie die hij voor het team heeft. Iedereen in Milton Keynes gelooft in wat we aan het opbouwen zijn en ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk, het strijden voor meer overwinningen en kampioenschappen, terwijl we de toekomst van dit team blijven vormgeven.”

“Het is ook voor mij een geweldig moment om deze aankondiging te doen tijdens de laatste Grand Prix op Zandvoort. Hopelijk kunnen we de fans een speciaal afscheid geven voor de laatste race.”

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