BREEK: Max Verstappen crasht uit de Britse GP!

Max Verstappen lag op koers om hele waardevolle punten te scoren op Silverstone, maar helaas voor hem: het einde van de race ziet hij niet. Verstappen is er in Stowe af gegaan en krijgt zijn RB22 niet meer uit de grindbak.

Bij het insturen van de snelle rechterknik breekt de achterkant uit. Verstappen probeert nog te corrigeren, maar verliest het stuur uit zijn handen en glijdt van de baan. Verstappen legt de schuld bij de auto. Extra zuur: de Red Bull-rijder had net een pitstop gemaakt onder VSC en lag op koers om een podiumplaats te bemachtigen. Toch wordt het een 0-score voor de Nederlander.