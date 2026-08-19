BREEK: “Red Bull-coureur raakt geblesseerd en mist GP van Nederland’’

Terwijl hij gisteren nog zijn speciale helm voor de GP van Nederland liet zien, blijkt nu dat Isack Hadjar de hoofdbeschermer waarschijnlijk niet gaat gebruiken. Tijdens een fitnesstraining is de teamgenoot van Max Verstappen geblesseerd geraakt aan zijn pols. De blessure zou zo hevig zijn dat hij niet kan rijden tijdens de GP van Nederland 2026 op Circuit Zandvoort.

Het nieuws komt naar buiten via verschillende Nederlandse media, maar van een bevestiging van Red Bull Racing is het nog niet gekomen. Daarom staat het verhaal op het moment van tikken vol met “misschien’’, “waarschijnlijk” en “naar verluidt”. Zodra Red Bull duidelijkheid geeft, delen we het met je.

De vervanger van Hadjar

Tja, wie wordt dan de teamgenoot van Max Verstappen tijdens de laatste Dutch GP? Volgens dezelfde Nederlandse F1-media wordt niet reservecoureur Yuki Tsunoda ingezet. Racing Bulls-coureur Liam Lawson zou in het stoeltje van de hoofdmacht komen te zitten naast Verstappen. Tsunoda neemt dan weer het stuur over van Lawson in de overgebleven VCARB naast Lindblad, terwijl VCARB-reservecoureur Ayumu Iwasa ook dit raceweekend moet toekijken vanaf de zijlijn.

Lawson maakt dit seizoen een solide indruk. De Nieuw-Zeelander kreeg vorig jaar al na twee races voor Red Bull Racing de zak om plaats te maken voor Hadjar. Sindsdien finisht hij regelmatig in de punten voor Racing Bulls. Zo ook dit jaar: alleen in Australië, Miami en België eindigde Lawson buiten de top 10. Daarmee staat Lawson momenteel met 43 punten op de 9 plaats, één plekje en 25 punten achter de geblesseerde Hadjar, maar wel als eerste coureur achter de top vier teams.

Bronnen: De Limburger, Motorsport.com

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