BREEK: Max Verstappen pakt eerste pole van het seizoen op Sepang

De kop is eraf: Max Verstappen pakt zojuist zijn eerste pole position van het seizoen op Sepang in Maleisië. Teamgenoot Isack Hadjar pakte de derde startpositie en Lewis Hamilton wist een positie tussen de twee Red Bull-coureurs te bemachtigen.

Al even kregen we een hint naar de kansen van Max Verstappen voor dit weekend. In de eerste oefensessie was Verstappen met afstand de snelste en in de overige sessies zaten zowel de Limburger als zijn Franse teamgenoot er goed bij. Daarop werden de voorspellingen al snel door de F1-prominenten gedaan: Max zou dit weekend wel eens een auto kunnen hebben om zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken.

Winnen vanaf pole

Toegegeven, daar zijn we nog niet, maar de eerste stap in de goede richting werd op zaterdagochtend wel al gelegd. Verstappen pakte met een rondetijd van 1:35:130 de polepositie voor de race van zondag. Lewis Hamilton kwam bijna drie tienden later over de streep (1:35:428), gevolgd door Hadjar die vervolgens nog een halve seconde langer (1:35:856) nodig had dan zijn voorganger.

"Het is ongelooflijk. We hebben het al het hele seizoen geprobeerd. We kwamen een paar keer dichtbij, maar het is mooi dat het hier gelukt is, zeker als je kijkt naar waar we vandaan kwamen aan het begin van het seizoen. Het is prachtig", zegt Verstappen. "Ik ben blij met vandaag. Ik ga natuurlijk ook morgen proberen te winnen, dat is de bedoeling als je vanaf de eerste plek start."

Winnen wordt nog een uitdaging

Of de viervoudig wereldkampioen op zondag ook daadwerkelijk met de winst aan de haal kan gaan, moeten we natuurlijk nog zien. Er wordt in ieder geval verwacht dat het een uitdagende race gaat worden. De bandendegradatie lijkt ongekend hoog te worden, waardoor er mogelijk een drie maal gestopt moet worden voor een verse set banden om de finish te kunnen halen.

Ook is het nog onduidelijk of de Formule 1 voor het eerst dit seizoen te maken zal krijgen met echte regenbuien. De weersvoorspellingen voor de race zijn op z'n minst wisselvallig te noemen. Gelukkig heeft Verstappen zich al voorbereid op een dergelijk scenario en weten we natuurlijk dat hij zijn hand niet omdraait voor een beetje water op een circuit.

De Grand Prix van Bahrein die niet in Bahrein, maar in Maleisië gereden wordt, start zondag om 09:00 Nederlandse tijd.

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