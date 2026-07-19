BREEK: Mercedes-coureur crasht in eerste ronde op Spa!

De GP van België 2026 escaleert al halverwege de eerste ronde. Na een bliksemstart van Verstappen (die vervolgens weer wordt ingehaald) wordt achter hem George Russell uit de wedstrijd gebeukt. Lewis Hamilton is de dader. Hij heeft wat overstuur, wat net genoeg is voor contact met Russell.

Update

De stewards bekijken het voorval en beslissen: Lewis Hamilton is schuldig. Hij had meer kunnen doen om de botsing te voorkomen. De Ferrari-coureur krijgt daarom een straf van vijf seconden.

Verderop in de ronde raken de twee Haas-coureurs en komt Ocon in de grindbak terecht. Hij kan wel door met zijn race. Door de crash van Russell komt de safety car meteen naar buiten. Hierop reageren verschillende coureurs om naar binnen te komen voor andere banden.