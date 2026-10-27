Blijf weg! Drukste avondspits met 1.100+ kilometer file!

Zwarte zaterdag is er niks bij. Vanavond meldt ANWB dat nu de drukste avondspits van 2026 staat!

De landkaart met grote wegen kleurt rood en oranje op de website van de ANWB. De grootste opstopping staat op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam. Tussen de knooppunten Kethelplein en Hofvliet staat 16 kilometer aaneengesloten file. Andere grote files staan (natuurlijk) op de A2 tussen A'dam en Den Bosch, maar ook op de A27 bij Lunetten en de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn. Op het toppunt van de avondspits van 27 oktober 2026 stond maar liefst 1.109 kilometer! Da's net zover als van Utrecht naar Wenen.

Waarom staan er vanavond zoveel files?

Experts wijzen het verzetten van de klok met één uur aan als een van de daders. Het is daardoor eerder donker waardoor meer mensen in het donker naar huis rijden van het werk. Naast de drukte en het weinige licht speelde ook de regen een rol. Tel daar een ongelijk op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij op en je hebt blijkbaar de perfecte storm voor drukste avondspits van het jaar.

Moet je nog de weg op? Check de actuele verkeerssituatie bij de ANWB.

Foto ter illustratie: Porsche Panamera gespot door hhitalia

Bronnen: NOS, NU.nl

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover