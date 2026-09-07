BREEK: Nederlandse vliegende auto krijgt groen licht

Een auto die je bij een file gewoon de lucht in stuurt. Klinkt als de ideale oplossing voor iedereen die weer eens een file in rijdt toch? Gek genoeg komt die droom steeds dichter bij de werkelijkheid, want het Nederlandse PAL-V heeft opnieuw een belangrijke stap gezet richting productie van zijn vliegende auto, en het lijkt erop dat die nu echt gaat komen.

PAL-V mag serieus gaan produceren

PAL-V heeft de European Production Organisation Approval (POA) ontvangen. Dat is een belangrijk dingetje, want hiermee is officieel vastgesteld dat de productorganisatie van het bedrijf voldoet aan de strenge Europese eisen voor de productie van luchtvaartproducten.

Dus, PAL-V heeft nu zowel de benodigde goedkeuringen voor de automotive- als de luchtvaartkant van zijn product. Dat klinkt saai, maar voor een bedrijf dat een auto wil bouwen die óók vliegtuig wil spelen, is dat best essentieel. Volgens PAL-V is het bedrijf daarmee de eerste speler binnen de FlyDrive-sector van Advanced Air Mobility die deze productiegoedkeuring binnen heeft gesleept.

Bijna twintig jaar knutselen met vleugels

PAL-V werkt inmiddels bijna twintig jaar aan zijn FlyDrive-concept. De afgelopen jaren zijn daarbij verschillende belangrijke certificeringsstappen gezet. Zo kreeg het bedrijf in 2025 al een “No Technical Objection” van EASA.

Met de nieuwe POA op zak mag PAL-V zijn luchtvaartproducten nu dus produceren volgens de EASA-regels. Dat is best handig als je uiteindelijk iets wilt afleveren dat niet alleen vier wielen heeft, maar ook echt door de lucht moet kunnen bewegen. En dat die door de lucht kan bewegen hebben we zelfs al gezien.

En daar komt trouwens nog een interessant deel bij: PAL-V zegt dat het al genoeg reserveringen heeft om de eerste drie productiejaren te vullen.

Van file naar vliegveld

Het idee achter de PAL-V is best logisch. Het voertuig moet op de weg kunnen rijden en vervolgens als een soort helikopter verder kunnen reizen. Vooral voor hulpdiensten kan dat interessant zijn: snel op een afgelegen locatie komen zonder eerst uren in de file te staan.

Voor dagelijks gebruik lijkt het allemaal wat minder fijn. Waarschijnlijk is dit niet de auto waarin je vrijwillig honderden kilometers over de snelweg wilt afleggen. Het handige zit juist in het overslaan van stukken weg. In Dubai zou je je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat je er lekker mee van het vliegveld richting je hotel vliegt en hem daar lekker mee geeft aan de valet parking. Geen taxi, geen file en vooral geen gezeik. Wel een hele hoop swag, dat wel.

Of we straks allemaal boven de A2 gaan vliegen zodra Rijkswaterstaat weer zes weken onderhoud plant, dat denk ik niet. Daarvoor moet er nog heel wat gebeuren.