BREEK! ‘Verstappen-vertrouweling Lambiase vertrekt naar concurrent’

Max Verstappen moet op zoek naar een nieuw maatje dat tijdens het rijden in de F1 in zijn oor tettert. Race-engineer en steun-en-toeverlaat Gianpiero Lambiase stopt met zijn werkzaamheden bij Red Bull aan het eind van 2027. Hij stapt dan over naar McLaren

Dit bevestigen meerdere bronnen, waaronder RacingNews365 . Geen van de hoofdrolspelers - Red Bull, McLaren, Lambiase of Verstappen - hebben gereageerd op het gerucht. Lambiase zinspeelde al op een vertrek na afgelopen seizoen. Privé heeft Lambiase het zwaar doordat zijn vrouw strijdt tegen borstkanker. Het is daardoor geen onverwacht afscheid. Wat we dan weer niet aan zagen komen, is dat Lambiase blijft werken in de F1 en wel voor rivaal McLaren.









Lambiase naar McLaren

Als de geruchten kloppen, gaat Lambiase miljoenen verdienen bij McLaren. Bij dat raceteam wordt voorgesorteerd op een vertrek van de huidige F1-teambaas, Andrea Stella. Die zou op zijn beurt de aangewezen persoon zijn om Fred Vasseur op te volgen als F1-kopman bij Ferrari. Daarmee is het eerste silly season van 2026 begonnen, maar niet met coureurs, maar met stafleden.

Nog even terug naar Lambiase en Verstappen. Sinds de overstap van Verstappen van Toro Rosso naar Red Bull werken de twee al samen. De twee voelen elkaar feilloos aan via het radioverkeer. Af en toe is er een grap en een grol, de andere keer is het hard tegen hard. ‘’Als een getrouwd stel’’, zei Christian Horner ooit.

Tevens zag Verstappen in 2021 geen F1-toekomst voor zich zonder Lambiase aan zijn zijde. Hij zei destijds tegen Ziggo Sport: ‘’Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook.’’ Eens zien of dit de druppel is die de F1-ontslagemmer van Verstappen doet overlopen.