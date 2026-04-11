Breek: RDW keurt Tesla Full Self-Driving goed in Nederland

Elon Musk had vorig jaar al – ietwat voorbarig – geroepen dat de RDW in februari Full Self-Driving zou goedkeuren. Het is iets later geworden, maar nu is de kogel dan toch door de kerk. Nederland is het eerste land in Europa waar FSD typegoedkeuring heeft.

Wat houdt het in?

In de Tesla-configurator stond al heel lang de optie ‘Full Self-Driving’, maar dat had nog heel weinig om het lijf. Ten opzichte van Enhanced Autopilot kreeg je alleen verkeerslicht- en stopbordherkenning erbij. Je kocht vooral een belofte voor de toekomst.

Wat je nú krijgt is Full Self-Driving (Supervised). Dit betekent dat de auto grotendeels zelfstandig van A naar B kan rijden en dat je niet meer je handen aan het stuur hoeft te houden. Superhandig. Toch is dit nog steeds autonoom rijden op niveau 2 en NIET niveau 3. Je moet namelijk zelf blijven opletten en ingrijpen wanneer nodig. Dus een krantje lezen achter het stuur is er niet bij. Dat daar geen misverstanden over bestaan.

Wakker blijven

Als je op de cruise control rijdt val je soms al bijna in slaap, dus het is wel lastig om alert te blijven. Daar is rekening mee gehouden. Als het systeem detecteert dat je niet meer aan het opletten bent, gaan er alarmbellen rinkelen. Als je echt langere tijd niet alert bent, wordt de boel uitgeschakeld. Deze strikte monitoring zorgt er volgens de RDW voor dat FSD Supervised veiliger is dan andere rijhulpsystemen.

Mercedes en BMW hadden in Duitsland overigens al wél autonoom rijden op niveau 3, maar dat stelde nog heel weinig voor. Dat kon alleen op bepaalde snelwegtrajecten bij snelheden tot 60 km/u. Daar heb je niet zoveel aan en zowel Mercedes als BMW hebben de optie inmiddels weer geschrapt.

Niet over één nacht ijs

De RDW is niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben het systeem gedurende anderhalf jaar uitgebreid onderzocht op hun testbaan en op de openbare weg. Volgens de RDW levert Full Self-Driving een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid. Want eerlijk is eerlijk: in plaats van Full Self-Driving zien we in het verkeer vaak Fool Self-Driving.

Enfin, is dit waar je altijd al van gedroomd hebt? Voor €7.500 kun je FSD Supervised krijgen op je nieuwe of bestaande Tesla. Een maandabonnement is ook mogelijk, dan betaal je €99 per maand. Je moet er wel wat voor over hebben.