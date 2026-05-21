Reddingsplan Stellantis heeft grote veranderingen: vier hoofdmerken, één platform

Het moederbedrijf van merken als Fiat, Peugeot en Opel, maar ook Jeep, Maserati en Dodge komt eindelijk met grote maatregelen. Vandaag presenteert Stellantis het ‘Fastlane 2030’-plan. Op zo’n beetje alle gebieden maakt Stellantis de visie bekend. Dit betekent goed nieuws voor sommige merken, maar ook minder leuke voor andere automerken. Hieronder vind je de belangrijkste besluiten.

De Grote Vier

Stellantis gooit 70% van al het geld (voor merken en producten) naar slechts vier wereldwijde volumemerken: Jeep, Ram, Peugeot en Fiat (plus de bedrijfswagentak Pro One). Eronder hangen de ‘regionale merken’. Dit zijn Chrysler, Dodge, Citroën, Opel en Alfa Romeo. Zij krijgen minder prioriteit en moeten meeliften op de techniek van de grote vier om puur in hun eigen sterke markten te overleven.

Nog slechter nieuws is er voor DS en Lancia. Zij worden gedegradeerd tot submerken, of zoals Stellantis het noemt 'specialty brands'. Speciaal of niet, ze verliezen hun eigen onafhankelijke management. DS wordt voortaan aangestuurd door Citroën, Lancia door Fiat. Maserati blijft dan nog over. Het Italiaanse premiummerk krijgt nog één kans. In december 2026 volgt pas een gedetailleerd reddingsplan vanuit Modena. Er komen twee nieuwe modellen in het E-segment om het merk nog in de goede richting te krijgen.

Wat we nu dus zeker weten: alle merken mogen (vooralsnog) blijven!

Heel veel nieuwe auto’s

Stellantis pompt in totaal 60 miljard euro in het Fastlane 2030-plan. Met dit geld moeten er tussen nu en 2030 maar liefst meer dan 60 nieuwe modellen en 50 grote facelifts plaatsvinden. Stellantis heeft het over 29 EV’s, 15 PHEV’s/EREV’s, 24 HEV’s en 39 mild-hybrides of benzineauto’s. Dan tel ik er 107.

Het grootste gedeelte van deze auto’s heeft dezelfde basis. In 2027 moeten we namelijk kennismaken met het STLA One-platform. Deze basis vervangt vijf huidige platforms en is er ook met 800-volt techniek. Feest! De One-architectuur is extreem flexibel en gaat gebruikt worden van compacte stadsauto's (B-segment) tot serieuze middenklassers (D-segment). Denk dus aan de opvolgers van alles tussen de Peugeot 208 en de Alfa Romeo Giulia.

Modellen op STLA One kunnen zowel elektrische als hybride of een gewone benzineauto zijn. Stellantis krijgt dit naar eigen zeggen voor elkaar door 'dedicated per energy by design'. De interfaces zijn modulair, waardoor elke aandrijflijn zijn eigen geoptimaliseerde layout krijgt zonder de ballast van de andere systemen mee te zeulen. Dit moet een kostenefficiëntie van 20% opleveren.

Productie

In 2035 moeten er jaarlijks meer dan 2 miljoen auto's op dit platform van de band rollen. Vreemd genoeg wil Stellantis wel een stuk minder auto’s bouwen in Europa. Stellantis gaat de productiecapaciteit in ons continent met meer dan 800.000 eenheden terugschroeven. Dit komt doordat de fabrieken anders worden gebruikt. De fabriek in Poissy (Frankrijk) wordt expliciet genoemd als locatie die een andere invulling krijgt. Hoewel ze zeggen banen te willen behouden, riekt dit naar een flinke sanering om de bezettingsgraad van de overige fabrieken omhoog te krijgen (van 60% naar 80%).

Batterijen op de Tesla-manier

Net als bij het merk van Elon Musk gaat Stellantis voor kostenbesparing op het gebied van accu’s. De batterijen worden direct in de dragende structuur van de auto geplaatst. Dit noem je cell-to-body. Dit bespaart geld, maar ook gewicht, ruimte en complexiteit. Die accu’s zijn trouwens LFP-batterijen.

Daarnaast bevestigt Stellantis nog maar eens wat nieuws dat we al wisten. Er zijn bijvoorbeeld samenwerkingen met Dongfeng en Jaguar Land Rover, Leapmotor krijgt meer ruimte in Europa en er komt een betaalbare E-Car voor Europa.