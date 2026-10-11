BREEK: Sterkste Peugeot ooit is een 205 T16-eerbetoon met 800+ pk!

Op de vooravond van de Autosalon van Parijs heeft Stellantis tijdens het exclusieve 'The Night Before'-evenement in Hangar Y zeven concepauto's in één keer uitgepakt. De leukste als je het mij vraagt? De Peugeot E-T16 Concept, oftewel het eerbetoon aan de 205 T16-rallykanon.

De release van de Peugeot is onderdeel van de FaSTLAne 2030-strategie van Stellantis. Daarmee willen Stellantis-CEO Antonio Filosa en Europees COO Emanuele Cappellano het marktaandeel in Europa vergroten. Het magische woord ervoor: retro. De successen van toen moeten het concern succesvol maken. Het zou niet alleen bij deze showmodellen moeten blijven: Stellantis heeft tot 2030 maar liefst 50 nieuwe productielanceringen op de agenda staan. Dit is een beetje wat we (zouden) moeten verwachten.

Niet normale specs

Ter ere van het 40-jarige jubileum van de dubbele WRC-wereldtitel van de 205 T16 (in 1985 en 1986) trekt Peugeot het doek af van de E-T16 Concept. Dit is geen trage retrosupermini, maar de krachtigste Peugeot ooit gebouwd, zij het als showmodel. Drie elektromotoren (één voor, twee achter) leveren samen een duizelingwekkende 816 pk. Dankzij een gewicht-verhouding van minder dan 2 kg per pk schiet het apparaat in 2,5 seconden naar 100 km/h en tikt hij de 300 km/u aan in slechts 16 seconden.

Om dit geweld op het asfalt te krijgen beschikt de auto over actieve Torque Vectoring, die het koppel in realtime verdeelt over de achterwielen en tussen de voor- en achteras. Er zijn vier rijmodi beschikbaar (waaronder een meedogenloze Track-stand). Voor het nodige vertragingswerk zorgen vier gigantische 380 mm remschijven, terwijl een verticaal gemonteerde hydraulische handrem – exact zoals in een WRC-rallyauto – haakse bochten een koud kunstje maakt. Bredere Michelin-banden (275 mm vóór, 315 mm achter) garanderen maximale grip.

Heerlijke knipogen

Designchef Matthias Hossann introduceert met de E-T16 de nieuwe Feline Future-designtaal. De iconische 'drie klauwen' van Peugeot zijn herontworpen als een strakke, horizontale lichtbalk met drie dunne verlichte strips rondom een verlicht merklogo.

Maar liefhebbers worden vooral blij vna de historische hoedtikken naar de jaren '80 rallyauto. De showauto is gespoten in het origineelgetrouwe Winchester Matte Grey, gecombineerd met de bekende verlichte rode bies die rondom de hele carrosserie loopt. De opvallende luchthapper vóór het achterwiel – die bij de benzineversie de middenmotor van lucht voorzag – herbergt nu de laadpoort en de deuropener. Net als bij de originele Groep B-racer klapt de complete achterzijde van de carrosserie in zijn geheel omhoog. Daaronder worden de rode rolkooi, de achterste elektromotoren en de wielophanging zichtbaar, inclusief een opbergruimte die precies groot genoeg is voor twee racehelmen. En ja, die rode modelbadge achter de C-stijl kan natuurlijk niet ontbreken op een dikke 205.















Dan nog wat praktische zaken. De 85 kWh-accu (800V-architectuur, 400 km WLTP-bereik) maakt gebruik van innovatieve Side Cooling-technologie uit de autosport. Hierdoor raakt de accu niet oververhit en kan de E-T16 minimaal drie volledige rondes Nordschleife (>60 km) op vol vermogen knallen zonder inkakken. De E-T16 introduceert de Feline Future-designtaal en de nieuwe generatie Peugeot i-Cockpit met het rechthoekige Hypersquare steer-by-wire stuurwiel en een gebogen 21-inch panoramisch scherm.

Er wordt niks gezegd over de productie van zo'n Renault 5 Turbo 3E-concurrent. Alsjeblieft Peugeot: mocht je weer net zo relevant willen worden als Renault nu is: begin met deze knaller en bouw er een Jan-en-alleman-versie van 25.000 euro onder. Succes bijna gegarandeerd.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover