Top Gear komt terug en deze Carr staat mogelijk aan het stuur

Vier jaar lang was het verdacht stil rond Top Gear. Geen exotische auto's die op een dramatische manier worden mishandeld, geen presentatoren die elkaar voor constant uitschelden en vooral: geen BBC-programma dat met veel te veel geld probeert te bewijzen dat een auto ook als slee, boot of kanon kan worden gebruikt. Maar blijkbaar was het slechts een pauze. De BBC heeft bevestigd dat Top Gear terugkomt. Alleen is de belangrijkste vraag nog niet beantwoord: wie mag er straks in het stoeltje van de presentator gaan zitten?

Top Gear komt uit de stalling

De terugkeer van Top Gear is officieel bevestigd door Ed Havard, entertainmentdirecteur van de BBC. Wanneer precies de eerste nieuwe afleveringen op televisie verschijnen, is helaas nog niet bekend. Ook over de nieuwe presentatoren laat de omroep nog niets weten. Dat is ergens wel begrijpelijk. De afgelopen jaren waren voor Top Gear nu niet bepaald zorgeloos televisie maken.

In 2022 werd de productie stilgelegd nadat voormalig presentator Andrew ‘Freddie’ Flintoff tijdens opnames van het programma op een testbaan ernstig gewond raakte. Hij liep onder meer verwondingen aan zijn gezicht en ribben op. Later kwamen Flintoff en de BBC tot een schikking van volgens de aangeleverde berichtgeving 9 miljoen pond, omgerekend ongeveer 10,5 miljoen euro. Sindsdien bleef het best stil. Tot nu.

De BBC lijkt dus weer zin te hebben om een paar dure auto's op een racebaan te zetten en te kijken wat er deze keer mis kan gaan.

Wie krijgt de sleutel?

Daar wordt het natuurlijk pas echt interessant. De naam Jimmy Carr wordt nadrukkelijk genoemd. Volgens Britse berichtgeving zou de komiek in gesprek zijn over een rol als presentator. De BBC bevestigt dat niet, maar Havard wilde wel kwijt dat Carr een geweldige presentator zou zijn.

En eerlijk waar: Jimmy Carr bij Top Gear zou geweldig zijn. Ook voormalig rugbyspeler Joe Marler wordt genoemd als kandidaat. Voorlopig blijft het daarbij, want de BBC weigert namen officieel te bevestigen.

Dat is overigens niet zo gek. Een presentatieteam voor Top Gear vinden is best een klus. Je zoekt niet even iemand die weet wat een BMW M3 is en vervolgens een camera kunt laten kijken. De grote vraag is natuurlijk of de BBC opnieuw voor een trio gaat dat elkaar voortdurend probeert af te troeven. Want daar draaide het succes van het oude Top Gear uiteindelijk wel om.

En de concurrentie staat alweer bij de voordeur

De timing van deze comeback is best opvallend aangezien eerder dit jaar ook bekend werd dat The Grand Tour terugkeert. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May keren daar eventjes terug op televisie, ondanks dat ze hun vaste presentatiewerk eerder hadden neergelegd. Het beroemde drietal verliet Top Gear in 2015, waarna onder anderen Chris Evans, Matt LeBlanc, Paddy McGuinness, Chris Harris en Flintoff het programma presenteerden.

Dat leverde goede momenten op, maar de legendarische chemie van Clarkson, Hammond en May is niet te kopiëren. Nu staat de BBC dus opnieuw voor die uitdaging. Misschien is dat trouwens wel het leuke. Top Gear hoeft helemaal niet opnieuw exact hetzelfde programma te worden. Dat kan ook niet. Het moet vooral weer voelen als een programma waarin auto's belangrijk zijn, maar waarin de presentatoren minstens zo veel plezier lijken te hebben met elkaar als met de auto's.

Wie dat mag gaan doen, is dus nog onbekend. Wanneer we de eerste nieuwe aflevering krijgen ook.



Maar één ding is duidelijk: Top Gear is in ieder geval niet dood.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover