BREEK Verse olie is onderweg!

Groot nieuws! Verse olie is onderweg. Wacht nog heel even met tanken want de Straat van Hormuz is weer open!

Nou tikken we vandaag (zoals al weken) weer menig berichtje vol met ellende over benzineprijzen, is er plotseling brekend goed nieuws! Onze staatsomroep weet net te melden dat het de religekkies in de Islamitische Republiek Iran behaagd heeft de Straat van Hormuz open te gooien. In ieder geval tot 21 april dan. Want dan loopt het Staakt-het-vuren af.

Nu maar hopen dat onze oranje leider in het Witte Huis zo lang zijn vinger van de trekker kan halen en zijn blokkade dan ook opheft. Maar er komt dus verse olie aan lieve mensen.

Mei- en zomervakantie kan doorgaan

Dat betekent dat de mei- en zomervakanties gewoon door kunnen gaan. Want over een maand is dan misschien de kerosine op, maar dan meren al die olietankers weer aan die nu vrije doorgang krijgen van de Ayatollah's. We kunnen dus gewoon lekker duur parkeren en in het vliegtuig naar verre bestemmingen stappen. Of lekker dichtbij binnen de EU, waar de peut altijd goedkoop is.

Dus, blijf nog even weg bij het tankstation, want verse olie is onderweg! Joehoe!



