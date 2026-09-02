BREEK: Verstappen-teamgenoot rijdt NIET in Monza!

Max Verstappen moet het, net als in Zandvoort, in Monza doen zonder zijn vaste teamgenoot Isack Hadjar. De jonge Fransman heeft nog steeds teveel last van een polsblessure die hij opliep tijdens de zomerstop.

Red Bull deelt op Instagram een blessure-update van Hadjar. Het raceteam zegt dat de coureur "bemoedigende progressie boekt" met het herstel van zijn blessure, maar dat hij nog niet fit genoeg is om te rijden tijdens de GP van Italië van dit weekend. Het team houdt de revalidatie van de F1-coureur nauwlettend in de gaten en neemt naar eigen zeggen geen onnodige risico's met zijn terugkeer op de baan.

De teamgenoot van Max Verstappen in Monza

Red Bull moest dus weer op zoek naar een vervanger voor Hadjar. Bij de vorige race heeft Racing Bulls-coureur Liam Lawson een goede indruk achtergelaten. Daarom mag hij ook in Italië plaatsnemen in de tweede RB22. Zijn stoeltje bij het zusterteam wordt, ook net als in Zandvoort, overgenomen door Yuki Tsunoda.

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